Mis on MSDG (MSDG)

MSDG is designed to offer a compelling mix of puzzle-solving, strategy, and blockchain-based incentives. Here are the core features that set it apart: Puzzle-Based Gameplay (Telegram Mini-App), Card Battle Expansion, Blockchain-Powered Economy, Decentralized Ownership & Fair Play, Multi-Phase Development. Mystic The Gathering is more than just a game—it’s a digital world where strategy, magic, and technology merge, offering players a unique and rewarding experience.

MSDG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MSDG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida MSDG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse MSDG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MSDG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MSDG hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSDG (MSDG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSDG (MSDG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSDG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MSDG hinna ennustust kohe!

MSDG (MSDG) tokenoomika

MSDG (MSDG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSDG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MSDG (MSDG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MSDG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MSDG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MSDG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MSDG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MSDG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MSDG kohta Kui palju on MSDG (MSDG) tänapäeval väärt? Reaalajas MSDG hind USD on 0.00000019 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSDG/USD hind? $ 0.00000019 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSDG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MSDG turukapitalisatsioon? MSDG turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSDG ringlev varu? MSDG ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSDG (ATH) hind? MSDG saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade MSDG madalaim (ATL) hind? MSDG nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on MSDG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSDG kauplemismaht on $ 3.55K USD . Kas MSDG sel aastal kõrgemale ka suundub? MSDG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSDG hinna ennustust

MSDG (MSDG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.