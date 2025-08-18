Rohkem infot MSDG

MSDG Hinnainfo

MSDG Valge raamat

MSDG Ametlik veebisait

MSDG Tokenoomika

MSDG Hinnaprognoos

MSDG Ajalugu

MSDG – ostujuhend

MSDG-usaldusraha valuutakonverter

MSDG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MSDG logo

MSDG hind(MSDG)

1 MSDG/USD reaalajas hind:

$0.00000019
$0.00000019$0.00000019
-9.52%1D
USD
MSDG (MSDG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:31 (UTC+8)

MSDG (MSDG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000016
$ 0.00000016$ 0.00000016
24 h madal
$ 0.00000024
$ 0.00000024$ 0.00000024
24 h kõrge

$ 0.00000016
$ 0.00000016$ 0.00000016

$ 0.00000024
$ 0.00000024$ 0.00000024

--
----

--
----

0.00%

-9.52%

+5.55%

+5.55%

MSDG (MSDG) reaalajas hind on $ 0.00000019. Viimase 24 tunni jooksul MSDG kaubeldud madalaim $ 0.00000016 ja kõrgeim $ 0.00000024 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSDGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on MSDG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -9.52% 24 tunni vältel +5.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MSDG (MSDG) – turuteave

--
----

$ 3.55K
$ 3.55K$ 3.55K

$ 1.90K
$ 1.90K$ 1.90K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

MSDG praegune turukapitalisatsioon on -- $ 3.55K 24 tunnise kauplemismahuga. MSDG ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MSDG (MSDG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MSDG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000002-9.52%
30 päeva$ -0.00000015-44.12%
60 päeva$ -0.00005231-99.64%
90 päeva$ -0.00199981-100.00%
MSDG Hinnamuutus täna

Täna registreeris MSDG muutuse $ -0.00000002 (-9.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MSDG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000015 (-44.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MSDG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MSDG $ -0.00005231 (-99.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MSDG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00199981 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MSDG (MSDG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MSDG hinnaajaloo lehte.

Mis on MSDG (MSDG)

MSDG is designed to offer a compelling mix of puzzle-solving, strategy, and blockchain-based incentives. Here are the core features that set it apart: Puzzle-Based Gameplay (Telegram Mini-App), Card Battle Expansion, Blockchain-Powered Economy, Decentralized Ownership & Fair Play, Multi-Phase Development. Mystic The Gathering is more than just a game—it’s a digital world where strategy, magic, and technology merge, offering players a unique and rewarding experience.

MSDG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MSDG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MSDG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MSDG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MSDG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MSDG hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSDG (MSDG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSDG (MSDG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSDG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MSDG hinna ennustust kohe!

MSDG (MSDG) tokenoomika

MSDG (MSDG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSDG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MSDG (MSDG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MSDG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MSDG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MSDG kohalike valuutade suhtes

1 MSDG(MSDG)/VND
0.00499985
1 MSDG(MSDG)/AUD
A$0.0000002907
1 MSDG(MSDG)/GBP
0.0000001387
1 MSDG(MSDG)/EUR
0.0000001615
1 MSDG(MSDG)/USD
$0.00000019
1 MSDG(MSDG)/MYR
RM0.0000007999
1 MSDG(MSDG)/TRY
0.0000077615
1 MSDG(MSDG)/JPY
¥0.00002793
1 MSDG(MSDG)/ARS
ARS$0.0002461127
1 MSDG(MSDG)/RUB
0.0000151316
1 MSDG(MSDG)/INR
0.0000166269
1 MSDG(MSDG)/IDR
Rp0.0030645157
1 MSDG(MSDG)/KRW
0.0002638872
1 MSDG(MSDG)/PHP
0.0000107882
1 MSDG(MSDG)/EGP
￡E.0.0000091618
1 MSDG(MSDG)/BRL
R$0.000001026
1 MSDG(MSDG)/CAD
C$0.0000002622
1 MSDG(MSDG)/BDT
0.0000230489
1 MSDG(MSDG)/NGN
0.0002909641
1 MSDG(MSDG)/UAH
0.0000078299
1 MSDG(MSDG)/VES
Bs0.00002565
1 MSDG(MSDG)/CLP
$0.00018278
1 MSDG(MSDG)/PKR
Rs0.0000537776
1 MSDG(MSDG)/KZT
0.0001027577
1 MSDG(MSDG)/THB
฿0.0000061484
1 MSDG(MSDG)/TWD
NT$0.0000057057
1 MSDG(MSDG)/AED
د.إ0.0000006973
1 MSDG(MSDG)/CHF
Fr0.000000152
1 MSDG(MSDG)/HKD
HK$0.0000014858
1 MSDG(MSDG)/AMD
֏0.000072656
1 MSDG(MSDG)/MAD
.د.م0.0000017081
1 MSDG(MSDG)/MXN
$0.0000035549
1 MSDG(MSDG)/PLN
0.0000006897
1 MSDG(MSDG)/RON
лв0.0000008208
1 MSDG(MSDG)/SEK
kr0.0000018126
1 MSDG(MSDG)/BGN
лв0.0000003173
1 MSDG(MSDG)/HUF
Ft0.0000641022
1 MSDG(MSDG)/CZK
0.0000039691
1 MSDG(MSDG)/KWD
د.ك0.00000005776
1 MSDG(MSDG)/ILS
0.0000006403
1 MSDG(MSDG)/NOK
kr0.0000019304
1 MSDG(MSDG)/NZD
$0.0000003192

MSDG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MSDG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MSDG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MSDG kohta

Kui palju on MSDG (MSDG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSDG hind USD on 0.00000019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSDG/USD hind?
Praegune hind MSDG/USD on $ 0.00000019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MSDG turukapitalisatsioon?
MSDG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSDG ringlev varu?
MSDG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSDG (ATH) hind?
MSDG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MSDG madalaim (ATL) hind?
MSDG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MSDG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSDG kauplemismaht on $ 3.55K USD.
Kas MSDG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSDG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSDG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:31 (UTC+8)

MSDG (MSDG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MSDG/USD kalkulaator

Summa

MSDG
MSDG
USD
USD

1 MSDG = 0.0000 USD

Kauplemine: MSDG

MSDGUSDT
$0.00000019
$0.00000019$0.00000019
-9.52%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu