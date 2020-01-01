Misbloc (MSB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Misbloc (MSB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Misbloc (MSB) teave MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Ametlik veebisait: http://misblock.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Ostke MSB kohe!

Misbloc (MSB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Misbloc (MSB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 464.03K $ 464.03K $ 464.03K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 699.48K $ 699.48K $ 699.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0023316 $ 0.0023316 $ 0.0023316 Lisateave Misbloc (MSB) hinna kohta

Misbloc (MSB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Misbloc (MSB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSB tokeni tokenoomikat, avastage MSB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MSB Kas olete huvitatud Misbloc (MSB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MSB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MSB MEXC-ist osta!

Misbloc (MSB) hinna ajalugu MSB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MSB hinna ajalugu kohe!

MSB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSB võiks suunduda? Meie MSB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSB tokeni hinna ennustust kohe!

