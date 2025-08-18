Misbloc (MSB) reaalajas hind on $ 0.0022851. Viimase 24 tunni jooksul MSB kaubeldud madalaim $ 0.0022786 ja kõrgeim $ 0.0023255 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.21040468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MSB muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Misbloc (MSB) – turuteave
No.2574
$ 454.78K
$ 454.78K$ 454.78K
$ 57.09K
$ 57.09K$ 57.09K
$ 685.53K
$ 685.53K$ 685.53K
199.02M
199.02M 199.02M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
KLAY
Misbloc praegune turukapitalisatsioon on $ 454.78K$ 57.09K 24 tunnise kauplemismahuga. MSB ringlev varu on 199.02M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Misbloc (MSB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Misbloc tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001827
+0.08%
30 päeva
$ -0.0007472
-24.65%
60 päeva
$ +0.0011493
+101.18%
90 päeva
$ +0.0008039
+54.27%
Misbloc Hinnamuutus täna
Täna registreeris MSB muutuse $ +0.000001827 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Misbloc 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007472 (-24.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Misbloc 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MSB $ +0.0011493 (+101.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Misbloc 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0008039 (+54.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Misbloc (MSB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.
Misbloc on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Misbloc investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MSB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Misbloc kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Misbloc ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Misbloc hinna ennustus (USD)
Kui palju on Misbloc (MSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Misbloc (MSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Misbloc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Misbloc (MSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Misbloc (MSB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Misbloc osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Misbloc osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.