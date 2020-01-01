SOON (MRSOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOON (MRSOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOON (MRSOON) teave Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram. Ametlik veebisait: https://tonstation.app/ Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCwe0g3cEFhsz4VK5nrtOZBkFeSISxhCVUqvON7Im__SOON Ostke MRSOON kohe!

SOON (MRSOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOON (MRSOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Koguvaru: $ 69.31B $ 69.31B $ 69.31B Ringlev varu: $ 65.86B $ 65.86B $ 65.86B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00057009 $ 0.00057009 $ 0.00057009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 Praegune hind: $ 0.00004217 $ 0.00004217 $ 0.00004217 Lisateave SOON (MRSOON) hinna kohta

SOON (MRSOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOON (MRSOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MRSOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MRSOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MRSOON tokeni tokenoomikat, avastage MRSOON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MRSOON Kas olete huvitatud SOON (MRSOON) lisamisest oma portfooliosse?

SOON (MRSOON) hinna ajalugu MRSOON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MRSOON hinna ajalugu kohe!

MRSOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MRSOON võiks suunduda? Meie MRSOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MRSOON tokeni hinna ennustust kohe!

