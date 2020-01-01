MrMint (MRMINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MrMint (MRMINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MrMint (MRMINT) teave Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Ametlik veebisait: https://mrmint.io/ Valge raamat: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Ostke MRMINT kohe!

MrMint (MRMINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MrMint (MRMINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Praegune hind: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Lisateave MrMint (MRMINT) hinna kohta

MrMint (MRMINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MrMint (MRMINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MRMINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MRMINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MRMINT tokeni tokenoomikat, avastage MRMINT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MRMINT Kas olete huvitatud MrMint (MRMINT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MRMINT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MRMINT MEXC-ist osta!

MrMint (MRMINT) hinna ajalugu MRMINT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MRMINT hinna ajalugu kohe!

MRMINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MRMINT võiks suunduda? Meie MRMINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MRMINT tokeni hinna ennustust kohe!

