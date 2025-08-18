Partisia Blockchain (MPC) reaalajas hind on $ 0.02031. Viimase 24 tunni jooksul MPC kaubeldud madalaim $ 0.02014 ja kõrgeim $ 0.02031 näitab aktiivset turu volatiivsust. MPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6931521212647741 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004261437024344198.
Lüliajalise tootluse osas on MPC muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel +1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Partisia Blockchain (MPC) – turuteave
No.1282
$ 7.29M
$ 2.13K
$ 20.31M
359.07M
1,000,000,000
553,810,781.8625
35.90%
MPC
Partisia Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 7.29M$ 2.13K 24 tunnise kauplemismahuga. MPC ringlev varu on 359.07M, mille koguvaru on 553810781.8625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.31M.
Partisia Blockchain (MPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Partisia Blockchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001091
+0.54%
30 päeva
$ -0.00554
-21.44%
60 päeva
$ +0.01557
+328.48%
90 päeva
$ +0.00712
+53.98%
Partisia Blockchain Hinnamuutus täna
Täna registreeris MPC muutuse $ +0.0001091 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Partisia Blockchain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00554 (-21.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Partisia Blockchain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MPC $ +0.01557 (+328.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Partisia Blockchain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00712 (+53.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Partisia Blockchain (MPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.
Partisia Blockchain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Partisia Blockchain (MPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Partisia Blockchain (MPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Partisia Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Partisia Blockchain (MPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
