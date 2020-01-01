MPAA (MPAA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MPAA (MPAA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MPAA (MPAA) teave MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions Ametlik veebisait: https://mpaa.io Valge raamat: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5 Ostke MPAA kohe!

MPAA (MPAA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MPAA (MPAA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 177.67B $ 177.67B $ 177.67B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 992.13K $ 992.13K $ 992.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 Praegune hind: $ 0.000005584 $ 0.000005584 $ 0.000005584 Lisateave MPAA (MPAA) hinna kohta

MPAA (MPAA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MPAA (MPAA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MPAA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MPAA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MPAA tokeni tokenoomikat, avastage MPAA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MPAA Kas olete huvitatud MPAA (MPAA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MPAA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MPAA MEXC-ist osta!

MPAA (MPAA) hinna ajalugu MPAA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MPAA hinna ajalugu kohe!

MPAA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MPAA võiks suunduda? Meie MPAA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MPAA tokeni hinna ennustust kohe!

