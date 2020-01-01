Movement (MOVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Movement (MOVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Movement (MOVE) teave Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Ametlik veebisait: https://www.movementnetwork.xyz Valge raamat: https://docs.movementnetwork.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Ostke MOVE kohe!

Movement (MOVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Movement (MOVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 342.36M $ 342.36M $ 342.36M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 Praegune hind: $ 0.1268 $ 0.1268 $ 0.1268 Lisateave Movement (MOVE) hinna kohta

Movement (MOVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Movement (MOVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOVE tokeni tokenoomikat, avastage MOVE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOVE Kas olete huvitatud Movement (MOVE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOVE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOVE MEXC-ist osta!

Movement (MOVE) hinna ajalugu MOVE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOVE hinna ajalugu kohe!

MOVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOVE võiks suunduda? Meie MOVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOVE tokeni hinna ennustust kohe!

