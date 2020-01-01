MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOTHER IGGY (MOTHER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOTHER IGGY (MOTHER) teave MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://www.mother.fun/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Ostke MOTHER kohe!

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOTHER IGGY (MOTHER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Koguvaru: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Ringlev varu: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Praegune hind: $ 0.008173 $ 0.008173 $ 0.008173 Lisateave MOTHER IGGY (MOTHER) hinna kohta

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOTHER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOTHER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOTHER tokeni tokenoomikat, avastage MOTHER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOTHER Kas olete huvitatud MOTHER IGGY (MOTHER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOTHER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOTHER MEXC-ist osta!

MOTHER IGGY (MOTHER) hinna ajalugu MOTHER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOTHER hinna ajalugu kohe!

MOTHER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOTHER võiks suunduda? Meie MOTHER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOTHER tokeni hinna ennustust kohe!

