MOTHER IGGY logo

MOTHER IGGY hind(MOTHER)

1 MOTHER/USD reaalajas hind:

$0.009021
-2.75%1D
USD
MOTHER IGGY (MOTHER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:59:23 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008625
24 h madal
$ 0.009504
24 h kõrge

$ 0.008625
$ 0.009504
$ 0.24055675268148544
$ 0.00320047701821895
+0.46%

-2.75%

-8.13%

-8.13%

MOTHER IGGY (MOTHER) reaalajas hind on $ 0.009028. Viimase 24 tunni jooksul MOTHER kaubeldud madalaim $ 0.008625 ja kõrgeim $ 0.009504 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOTHERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24055675268148544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00320047701821895.

Lüliajalise tootluse osas on MOTHER muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -8.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOTHER IGGY (MOTHER) – turuteave

No.1199

$ 8.90M
$ 56.15K
$ 8.90M
986.14M
986,143,154.31
SOL

MOTHER IGGY praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90M $ 56.15K 24 tunnise kauplemismahuga. MOTHER ringlev varu on 986.14M, mille koguvaru on 986143154.31. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MOTHER IGGY (MOTHER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MOTHER IGGY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00025509-2.75%
30 päeva$ +0.002118+30.65%
60 päeva$ +0.001335+17.35%
90 päeva$ -0.005654-38.51%
MOTHER IGGY Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOTHER muutuse $ -0.00025509 (-2.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MOTHER IGGY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002118 (+30.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MOTHER IGGY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOTHER $ +0.001335 (+17.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MOTHER IGGY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005654 (-38.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MOTHER IGGY (MOTHER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MOTHER IGGY hinnaajaloo lehte.

Mis on MOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain.

MOTHER IGGY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MOTHER IGGY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOTHER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MOTHER IGGY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MOTHER IGGY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MOTHER IGGY hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOTHER IGGY (MOTHER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOTHER IGGY (MOTHER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOTHER IGGY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOTHER IGGY hinna ennustust kohe!

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOTHER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MOTHER IGGY (MOTHER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MOTHER IGGY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MOTHER IGGY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOTHER kohalike valuutade suhtes

1 MOTHER IGGY(MOTHER)/VND
237.57182
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/AUD
A$0.01381284
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/GBP
0.00659044
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/EUR
0.0076738
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/USD
$0.009028
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/MYR
RM0.03800788
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/TRY
0.36825212
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/JPY
¥1.327116
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/ARS
ARS$11.69423924
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/RUB
0.7190802
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/INR
0.79004028
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/IDR
Rp145.61288284
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/KRW
12.53880864
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/PHP
0.5105334
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/EGP
￡E.0.43533016
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/BRL
R$0.0487512
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/CAD
C$0.01245864
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/BDT
1.09636032
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/NGN
13.84660472
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/UAH
0.37204388
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/VES
Bs1.21878
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/CLP
$8.702992
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/PKR
Rs2.55745184
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/KZT
4.88784948
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/THB
฿0.29214608
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/TWD
NT$0.27111084
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/AED
د.إ0.03313276
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/CHF
Fr0.0072224
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/HKD
HK$0.07059896
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/AMD
֏3.45104328
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/MAD
.د.م0.08116172
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/MXN
$0.16909444
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/PLN
0.03277164
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/RON
лв0.03900096
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/SEK
kr0.08603684
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/BGN
лв0.01507676
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/HUF
Ft3.04586664
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/CZK
0.18877548
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/KWD
د.ك0.00275354
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/ILS
0.03042436
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/NOK
kr0.09172448
1 MOTHER IGGY(MOTHER)/NZD
$0.01516704

MOTHER IGGY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MOTHER IGGY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MOTHER IGGY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOTHER IGGY kohta

Kui palju on MOTHER IGGY (MOTHER) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOTHER hind USD on 0.009028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOTHER/USD hind?
Praegune hind MOTHER/USD on $ 0.009028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOTHER IGGY turukapitalisatsioon?
MOTHER turukapitalisatsioon on $ 8.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOTHER ringlev varu?
MOTHER ringlev varu on 986.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOTHER (ATH) hind?
MOTHER saavutab ATH hinna summas 0.24055675268148544 USD.
Mis oli kõigi aegade MOTHER madalaim (ATL) hind?
MOTHER nägi ATL hinda summas 0.00320047701821895 USD.
Milline on MOTHER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOTHER kauplemismaht on $ 56.15K USD.
Kas MOTHER sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOTHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOTHER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:59:23 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

