MOTHER IGGY (MOTHER) reaalajas hind on $ 0.009028. Viimase 24 tunni jooksul MOTHER kaubeldud madalaim $ 0.008625 ja kõrgeim $ 0.009504 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOTHERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24055675268148544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00320047701821895.
Lüliajalise tootluse osas on MOTHER muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -8.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MOTHER IGGY (MOTHER) – turuteave
No.1199
$ 8.90M
$ 56.15K
$ 8.90M
986.14M
986,143,154.31
SOL
MOTHER IGGY praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90M$ 56.15K 24 tunnise kauplemismahuga. MOTHER ringlev varu on 986.14M, mille koguvaru on 986143154.31. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MOTHER IGGY (MOTHER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MOTHER IGGY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00025509
-2.75%
30 päeva
$ +0.002118
+30.65%
60 päeva
$ +0.001335
+17.35%
90 päeva
$ -0.005654
-38.51%
MOTHER IGGY Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOTHER muutuse $ -0.00025509 (-2.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MOTHER IGGY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002118 (+30.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MOTHER IGGY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOTHER $ +0.001335 (+17.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MOTHER IGGY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005654 (-38.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MOTHER IGGY (MOTHER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MOTHER IGGY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MOTHER IGGY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOTHER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MOTHER IGGY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MOTHER IGGY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MOTHER IGGY hinna ennustus (USD)
Kui palju on MOTHER IGGY (MOTHER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOTHER IGGY (MOTHER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOTHER IGGY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MOTHER IGGY (MOTHER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOTHER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MOTHER IGGY (MOTHER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MOTHER IGGY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MOTHER IGGY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.