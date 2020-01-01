Morra Games (MORRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Morra Games (MORRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Morra Games (MORRA) teave $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Ametlik veebisait: https://morragames.com Valge raamat: https://docs.morragames.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Ostke MORRA kohe!

Morra Games (MORRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Morra Games (MORRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 732.13K $ 732.13K $ 732.13K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 409.24M $ 409.24M $ 409.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 894.50K $ 894.50K $ 894.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Praegune hind: $ 0.001789 $ 0.001789 $ 0.001789 Lisateave Morra Games (MORRA) hinna kohta

Morra Games (MORRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Morra Games (MORRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MORRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MORRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MORRA tokeni tokenoomikat, avastage MORRA tokeni reaalajas hinda!

Morra Games (MORRA) hinna ajalugu MORRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MORRA hinna ajalugu kohe!

MORRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MORRA võiks suunduda? Meie MORRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MORRA tokeni hinna ennustust kohe!

