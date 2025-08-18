Morra Games (MORRA) reaalajas hind on $ 0.001839. Viimase 24 tunni jooksul MORRA kaubeldud madalaim $ 0.001719 ja kõrgeim $ 0.00187 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03978371917878591 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000178049391179794.
Lüliajalise tootluse osas on MORRA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +7.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Morra Games (MORRA) – turuteave
$ 747.99K
$ 37.76K
$ 919.50K
406.74M
500,000,000
500,000,000
81.34%
ETH
Morra Games praegune turukapitalisatsioon on $ 747.99K$ 37.76K 24 tunnise kauplemismahuga. MORRA ringlev varu on 406.74M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 919.50K.
Morra Games (MORRA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Morra Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00026
+16.46%
60 päeva
$ +0.000459
+33.26%
90 päeva
$ +0.000143
+8.43%
Morra Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris MORRA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Morra Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00026 (+16.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Morra Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MORRA $ +0.000459 (+33.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Morra Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000143 (+8.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Morra Games (MORRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.
Morra Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on Morra Games (MORRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morra Games (MORRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morra Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Morra Games (MORRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MORRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
