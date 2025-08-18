Rohkem infot MORRA

Morra Games logo

Morra Games hind(MORRA)

1 MORRA/USD reaalajas hind:

$0.001839
$0.001839$0.001839
0.00%1D
USD
Morra Games (MORRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:29:45 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001719
$ 0.001719$ 0.001719
24 h madal
$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187
24 h kõrge

$ 0.001719
$ 0.001719$ 0.001719

$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187

$ 0.03978371917878591
$ 0.03978371917878591$ 0.03978371917878591

$ 0.000178049391179794
$ 0.000178049391179794$ 0.000178049391179794

0.00%

0.00%

+7.85%

+7.85%

Morra Games (MORRA) reaalajas hind on $ 0.001839. Viimase 24 tunni jooksul MORRA kaubeldud madalaim $ 0.001719 ja kõrgeim $ 0.00187 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03978371917878591 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000178049391179794.

Lüliajalise tootluse osas on MORRA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +7.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Morra Games (MORRA) – turuteave

No.2246

$ 747.99K
$ 747.99K$ 747.99K

$ 37.76K
$ 37.76K$ 37.76K

$ 919.50K
$ 919.50K$ 919.50K

406.74M
406.74M 406.74M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

81.34%

ETH

Morra Games praegune turukapitalisatsioon on $ 747.99K $ 37.76K 24 tunnise kauplemismahuga. MORRA ringlev varu on 406.74M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 919.50K.

Morra Games (MORRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Morra Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00026+16.46%
60 päeva$ +0.000459+33.26%
90 päeva$ +0.000143+8.43%
Morra Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris MORRA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Morra Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00026 (+16.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Morra Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MORRA $ +0.000459 (+33.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Morra Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000143 (+8.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Morra Games (MORRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Morra Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Morra Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MORRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Morra Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Morra Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Morra Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Morra Games (MORRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morra Games (MORRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morra Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Morra Games hinna ennustust kohe!

Morra Games (MORRA) tokenoomika

Morra Games (MORRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MORRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Morra Games (MORRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Morra Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Morra Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MORRA kohalike valuutade suhtes

1 Morra Games(MORRA)/VND
48.393285
1 Morra Games(MORRA)/AUD
A$0.00279528
1 Morra Games(MORRA)/GBP
0.00134247
1 Morra Games(MORRA)/EUR
0.00156315
1 Morra Games(MORRA)/USD
$0.001839
1 Morra Games(MORRA)/MYR
RM0.00774219
1 Morra Games(MORRA)/TRY
0.07501281
1 Morra Games(MORRA)/JPY
¥0.270333
1 Morra Games(MORRA)/ARS
ARS$2.38520139
1 Morra Games(MORRA)/RUB
0.14658669
1 Morra Games(MORRA)/INR
0.16093089
1 Morra Games(MORRA)/IDR
Rp29.66128617
1 Morra Games(MORRA)/KRW
2.55415032
1 Morra Games(MORRA)/PHP
0.10399545
1 Morra Games(MORRA)/EGP
￡E.0.08875014
1 Morra Games(MORRA)/BRL
R$0.0099306
1 Morra Games(MORRA)/CAD
C$0.00253782
1 Morra Games(MORRA)/BDT
0.22332816
1 Morra Games(MORRA)/NGN
2.82054786
1 Morra Games(MORRA)/UAH
0.07578519
1 Morra Games(MORRA)/VES
Bs0.248265
1 Morra Games(MORRA)/CLP
$1.772796
1 Morra Games(MORRA)/PKR
Rs0.52095192
1 Morra Games(MORRA)/KZT
0.99565299
1 Morra Games(MORRA)/THB
฿0.05956521
1 Morra Games(MORRA)/TWD
NT$0.05522517
1 Morra Games(MORRA)/AED
د.إ0.00674913
1 Morra Games(MORRA)/CHF
Fr0.0014712
1 Morra Games(MORRA)/HKD
HK$0.01438098
1 Morra Games(MORRA)/AMD
֏0.70297614
1 Morra Games(MORRA)/MAD
.د.م0.01653261
1 Morra Games(MORRA)/MXN
$0.03470193
1 Morra Games(MORRA)/PLN
0.00669396
1 Morra Games(MORRA)/RON
лв0.00794448
1 Morra Games(MORRA)/SEK
kr0.01756245
1 Morra Games(MORRA)/BGN
лв0.00307113
1 Morra Games(MORRA)/HUF
Ft0.6208464
1 Morra Games(MORRA)/CZK
0.0384351
1 Morra Games(MORRA)/KWD
د.ك0.000560895
1 Morra Games(MORRA)/ILS
0.00619743
1 Morra Games(MORRA)/NOK
kr0.01873941
1 Morra Games(MORRA)/NZD
$0.00308952

Morra Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Morra Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Morra Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morra Games kohta

Kui palju on Morra Games (MORRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MORRA hind USD on 0.001839 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MORRA/USD hind?
Praegune hind MORRA/USD on $ 0.001839. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Morra Games turukapitalisatsioon?
MORRA turukapitalisatsioon on $ 747.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MORRA ringlev varu?
MORRA ringlev varu on 406.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MORRA (ATH) hind?
MORRA saavutab ATH hinna summas 0.03978371917878591 USD.
Mis oli kõigi aegade MORRA madalaim (ATL) hind?
MORRA nägi ATL hinda summas 0.000178049391179794 USD.
Milline on MORRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MORRA kauplemismaht on $ 37.76K USD.
Kas MORRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MORRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MORRA hinna ennustust.
Morra Games (MORRA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001839
