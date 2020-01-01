dotmoovs (MOOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dotmoovs (MOOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dotmoovs (MOOV) teave dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Ametlik veebisait: https://www.dotmoovs.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Ostke MOOV kohe!

dotmoovs (MOOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dotmoovs (MOOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 718.90K $ 718.90K $ 718.90K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 983.20K $ 983.20K $ 983.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Praegune hind: $ 0.0009832 $ 0.0009832 $ 0.0009832 Lisateave dotmoovs (MOOV) hinna kohta

dotmoovs (MOOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dotmoovs (MOOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOOV tokeni tokenoomikat, avastage MOOV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOOV Kas olete huvitatud dotmoovs (MOOV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOOV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOOV MEXC-ist osta!

dotmoovs (MOOV) hinna ajalugu MOOV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOOV hinna ajalugu kohe!

MOOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOOV võiks suunduda? Meie MOOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOOV tokeni hinna ennustust kohe!

