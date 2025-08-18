dotmoovs (MOOV) reaalajas hind on $ 0.001047. Viimase 24 tunni jooksul MOOV kaubeldud madalaim $ 0.0009452 ja kõrgeim $ 0.00119 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09832978 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00066401322455994.
Lüliajalise tootluse osas on MOOV muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -5.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dotmoovs (MOOV) – turuteave
No.2205
$ 765.55K
$ 765.55K$ 765.55K
$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
731.18M
731.18M 731.18M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
dotmoovs praegune turukapitalisatsioon on $ 765.55K$ 56.83K 24 tunnise kauplemismahuga. MOOV ringlev varu on 731.18M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
dotmoovs (MOOV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dotmoovs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005156
-0.49%
30 päeva
$ -0.0000841
-7.44%
60 päeva
$ +0.0000447
+4.45%
90 päeva
$ -0.0001318
-11.19%
dotmoovs Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOOV muutuse $ -0.000005156 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dotmoovs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000841 (-7.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dotmoovs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOOV $ +0.0000447 (+4.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dotmoovs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001318 (-11.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dotmoovs (MOOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.
dotmoovs hinna ennustus (USD)
Kui palju on dotmoovs (MOOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dotmoovs (MOOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dotmoovs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
dotmoovs (MOOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
