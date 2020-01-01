Moonpig (MOONPIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moonpig (MOONPIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moonpig (MOONPIG) teave Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Ametlik veebisait: https://moonpigmeme.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Ai3eKAWjzKMV8wRwd41nVP83yqfbAVJykhvJVPxspump Ostke MOONPIG kohe!

Moonpig (MOONPIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moonpig (MOONPIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.128 $ 0.128 $ 0.128 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002411367661952213 $ 0.002411367661952213 $ 0.002411367661952213 Praegune hind: $ 0.002452 $ 0.002452 $ 0.002452 Lisateave Moonpig (MOONPIG) hinna kohta

Moonpig (MOONPIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moonpig (MOONPIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOONPIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOONPIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOONPIG tokeni tokenoomikat, avastage MOONPIG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOONPIG Kas olete huvitatud Moonpig (MOONPIG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOONPIG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOONPIG MEXC-ist osta!

Moonpig (MOONPIG) hinna ajalugu MOONPIG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOONPIG hinna ajalugu kohe!

MOONPIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOONPIG võiks suunduda? Meie MOONPIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOONPIG tokeni hinna ennustust kohe!

