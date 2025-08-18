Rohkem infot MOONPIG

Moonpig hind(MOONPIG)

$0.003038
+0.36%1D
Moonpig (MOONPIG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:39:18 (UTC+8)

Moonpig (MOONPIG) hinna teave (USD)

+0.36%

-11.11%

-11.11%

Moonpig (MOONPIG) reaalajas hind on $ 0.003035. Viimase 24 tunni jooksul MOONPIG kaubeldud madalaim $ 0.002782 ja kõrgeim $ 0.0031 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOONPIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1239931141482101 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002603243721349353.

Lüliajalise tootluse osas on MOONPIG muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -11.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moonpig (MOONPIG) – turuteave

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 84.87K
$ 84.87K$ 84.87K

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

999.93M
999.93M 999.93M

999,932,362
999,932,362 999,932,362

999,931,280
999,931,280 999,931,280

99.99%

SOL

Moonpig praegune turukapitalisatsioon on $ 3.03M $ 84.87K 24 tunnise kauplemismahuga. MOONPIG ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999931280. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.03M.

Moonpig (MOONPIG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moonpig tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000109+0.36%
30 päeva$ -0.002895-48.82%
60 päeva$ -0.005285-63.53%
90 päeva$ -0.024795-89.10%
Moonpig Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOONPIG muutuse $ +0.0000109 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moonpig 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002895 (-48.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moonpig 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOONPIG $ -0.005285 (-63.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moonpig 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.024795 (-89.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moonpig (MOONPIG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moonpig hinnaajaloo lehte.

Mis on Moonpig (MOONPIG)

Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

Moonpig on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moonpig investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOONPIG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonpig kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonpig ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moonpig hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonpig (MOONPIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonpig (MOONPIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonpig nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moonpig hinna ennustust kohe!

Moonpig (MOONPIG) tokenoomika

Moonpig (MOONPIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOONPIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moonpig (MOONPIG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moonpig osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moonpig osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOONPIG kohalike valuutade suhtes

Moonpig ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moonpig võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonpig kohta

Kui palju on Moonpig (MOONPIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOONPIG hind USD on 0.003035 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOONPIG/USD hind?
Praegune hind MOONPIG/USD on $ 0.003035. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moonpig turukapitalisatsioon?
MOONPIG turukapitalisatsioon on $ 3.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOONPIG ringlev varu?
MOONPIG ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOONPIG (ATH) hind?
MOONPIG saavutab ATH hinna summas 0.1239931141482101 USD.
Mis oli kõigi aegade MOONPIG madalaim (ATL) hind?
MOONPIG nägi ATL hinda summas 0.002603243721349353 USD.
Milline on MOONPIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOONPIG kauplemismaht on $ 84.87K USD.
Kas MOONPIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOONPIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOONPIG hinna ennustust.
Moonpig (MOONPIG) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 MOONPIG = 0.003035 USD

