MoonEdge (MOONED) teave MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Ametlik veebisait: https://moonedge.finance/ Valge raamat: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Ostke MOONED kohe!

MoonEdge (MOONED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MoonEdge (MOONED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 358.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00748 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001790122116807322 Praegune hind: $ 0.001794 Lisateave MoonEdge (MOONED) hinna kohta

MoonEdge (MOONED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MoonEdge (MOONED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOONED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOONED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOONED tokeni tokenoomikat, avastage MOONED tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOONED Kas olete huvitatud MoonEdge (MOONED) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOONED ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOONED MEXC-ist osta!

MoonEdge (MOONED) hinna ajalugu MOONED hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOONED hinna ajalugu kohe!

MOONED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOONED võiks suunduda? Meie MOONED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOONED tokeni hinna ennustust kohe!

