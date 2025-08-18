MoonEdge (MOONED) reaalajas hind on $ 0.001795. Viimase 24 tunni jooksul MOONED kaubeldud madalaim $ 0.001792 ja kõrgeim $ 0.001806 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOONEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 92.01253174997873 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001792258151733959.
Lüliajalise tootluse osas on MOONED muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -3.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MoonEdge (MOONED) – turuteave
No.4607
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K
$ 359.00K
$ 359.00K$ 359.00K
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
0.00%
MATIC
MoonEdge praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 23.82K 24 tunnise kauplemismahuga. MOONED ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 359.00K.
MoonEdge (MOONED) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MoonEdge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000009
-0.05%
30 päeva
$ -0.000139
-7.19%
60 päeva
$ -0.000109
-5.73%
90 päeva
$ -0.000701
-28.09%
MoonEdge Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOONED muutuse $ -0.0000009 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MoonEdge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000139 (-7.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MoonEdge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOONED $ -0.000109 (-5.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MoonEdge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000701 (-28.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MoonEdge (MOONED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.
MoonEdge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MoonEdge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOONED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MoonEdge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MoonEdge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MoonEdge hinna ennustus (USD)
Kui palju on MoonEdge (MOONED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoonEdge (MOONED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoonEdge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MoonEdge (MOONED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOONED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MoonEdge (MOONED) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MoonEdge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MoonEdge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.