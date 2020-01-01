CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoCurrency Moons (MOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoCurrency Moons (MOON) teave Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Ametlik veebisait: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Plokiahela Explorer: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Ostke MOON kohe!

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoCurrency Moons (MOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Koguvaru: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Ringlev varu: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.10611 $ 0.10611 $ 0.10611 Lisateave CryptoCurrency Moons (MOON) hinna kohta

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoCurrency Moons (MOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOON tokeni tokenoomikat, avastage MOON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOON Kas olete huvitatud CryptoCurrency Moons (MOON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOON MEXC-ist osta!

CryptoCurrency Moons (MOON) hinna ajalugu MOON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOON hinna ajalugu kohe!

MOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOON võiks suunduda? Meie MOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOON tokeni hinna ennustust kohe!

