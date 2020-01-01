Moolah (MOOLAH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moolah (MOOLAH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moolah (MOOLAH) teave Moolah, the mascot for BNB Chain builders, miners, and farmers, is the first token launched on Flap with LisUSD liquidity based on ListaDAO's lending audit, making BNBFi more accessible and fun. Ametlik veebisait: https://moolahbnb.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbAb528425Edb1E0E36D3719bc3307d9C8ccE8888?utm_source=tokenpocket Ostke MOOLAH kohe!

Moolah (MOOLAH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moolah (MOOLAH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.013595 $ 0.013595 $ 0.013595 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000123365552043964 $ 0.000123365552043964 $ 0.000123365552043964 Praegune hind: $ 0.006528 $ 0.006528 $ 0.006528 Lisateave Moolah (MOOLAH) hinna kohta

Moolah (MOOLAH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moolah (MOOLAH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOOLAH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOOLAH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOOLAH tokeni tokenoomikat, avastage MOOLAH tokeni reaalajas hinda!

Moolah (MOOLAH) hinna ajalugu MOOLAH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOOLAH hinna ajalugu kohe!

MOOLAH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOOLAH võiks suunduda? Meie MOOLAH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOOLAH tokeni hinna ennustust kohe!

