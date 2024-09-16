Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moodeng on Eth (MOODENGETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) teave Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Ametlik veebisait: https://moodeng.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Ostke MOODENGETH kohe!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moodeng on Eth (MOODENGETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.32M $ 11.32M $ 11.32M Koguvaru: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Ringlev varu: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.66M $ 11.66M $ 11.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Praegune hind: $ 0.00002771 $ 0.00002771 $ 0.00002771 Lisateave Moodeng on Eth (MOODENGETH) hinna kohta

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOODENGETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOODENGETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOODENGETH tokeni tokenoomikat, avastage MOODENGETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOODENGETH Kas olete huvitatud Moodeng on Eth (MOODENGETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOODENGETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOODENGETH MEXC-ist osta!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) hinna ajalugu MOODENGETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOODENGETH hinna ajalugu kohe!

MOODENGETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOODENGETH võiks suunduda? Meie MOODENGETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOODENGETH tokeni hinna ennustust kohe!

