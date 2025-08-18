Moodeng on Eth (MOODENGETH) reaalajas hind on $ 0.00003159. Viimase 24 tunni jooksul MOODENGETH kaubeldud madalaim $ 0.00002911 ja kõrgeim $ 0.00003199 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOODENGETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00043553197561278 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000058464497807.
Lüliajalise tootluse osas on MOODENGETH muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel +8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) – turuteave
Moodeng on Eth praegune turukapitalisatsioon on $ 12.90M$ 68.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MOODENGETH ringlev varu on 408.51B, mille koguvaru on 414508097037. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.29M.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moodeng on Eth tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000002578
-0.80%
30 päeva
$ -0.00000008
-0.26%
60 päeva
$ +0.00000751
+31.18%
90 päeva
$ -0.00001971
-38.43%
Moodeng on Eth Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOODENGETH muutuse $ -0.0000002578 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moodeng on Eth 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000008 (-0.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moodeng on Eth 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOODENGETH $ +0.00000751 (+31.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moodeng on Eth 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001971 (-38.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moodeng on Eth (MOODENGETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.
Moodeng on Eth on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moodeng on Eth investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOODENGETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moodeng on Eth kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moodeng on Eth ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moodeng on Eth hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moodeng on Eth (MOODENGETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moodeng on Eth (MOODENGETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moodeng on Eth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOODENGETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moodeng on Eth (MOODENGETH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moodeng on Eth osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moodeng on Eth osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.