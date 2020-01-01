Moo Deng (MOODENG) tokenoomika
Moo Deng (MOODENG) teave
Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.
Moo Deng (MOODENG) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Moo Deng (MOODENG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Moo Deng (MOODENG) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas MOODENG tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Overview
Moo Deng (MOODENG) is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the viral popularity of a baby pygmy hippopotamus at Thailand's Khao Kheow Open Zoo. The token was created on the Pump.fun memecoin issuance platform and has rapidly gained traction due to its strong community support and viral social media campaigns.
Issuance Mechanism
- Platform: MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana.
- Initial Distribution: The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market.
- Supply: The total supply and specific emission schedule are not detailed in available sources, but the token reached over 14,900 unique wallet holders and significant trading volume within days of launch.
Allocation Mechanism
- Open Market Distribution: There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun.
- No Team/Insider Allocation: Reports and trading data suggest that the token was not subject to a vesting schedule or reserved allocations for insiders, with all tokens available to the public from inception.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculative Asset: MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement.
- No Intrinsic Utility: There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation.
- Community Engagement: The main incentive for holding or trading MOODENG is participation in the meme-driven community and the potential for price appreciation.
Locking Mechanism
- No Locking or Staking: There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition.
- No Rewards for Locking: Unlike some DeFi or governance tokens, MOODENG does not offer rewards or multipliers for locking tokens.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and tradable from the moment of launch. There is no vesting or delayed release schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Launched on Pump.fun; open market distribution; no staged release
|Allocation
|100% public/open market; no team, advisor, or foundation allocation
|Usage/Incentive
|Speculative trading; no intrinsic utility; driven by community hype
|Locking
|None; all tokens liquid and tradable immediately
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or delayed unlock
Additional Context and Implications
- Volatility: As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events.
- No Fundamental Backing: The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative.
- Community-Driven: The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals.
- Risks: Traders are cautioned about the potential for total loss, as the token's price can be highly unstable and is not anchored by any underlying asset or protocol utility.
Conclusion
Moo Deng (MOODENG) exemplifies the memecoin model: rapid, open-market issuance, no formal allocation or vesting, and value driven by community engagement and viral trends. There are no mechanisms for locking, staking, or scheduled unlocking, and the token's economics are entirely shaped by speculative trading and social media momentum.
Moo Deng (MOODENG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Moo Deng (MOODENG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MOODENG tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MOODENG tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MOODENG tokeni tokenoomikat, avastage MOODENG tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust MOODENG
Kas olete huvitatud Moo Deng (MOODENG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOODENG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Moo Deng (MOODENG) hinna ajalugu
MOODENG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
MOODENG – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MOODENG võiks suunduda? Meie MOODENG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
Ostke Moo Deng (MOODENG)
Summa
1 MOODENG = 0.14768 USD