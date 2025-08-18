Rohkem infot MOODENG

MOODENG Hinnainfo

MOODENG Ametlik veebisait

MOODENG Tokenoomika

MOODENG Hinnaprognoos

MOODENG Ajalugu

MOODENG – ostujuhend

MOODENG-usaldusraha valuutakonverter

MOODENG Hetketurg

MOODENG USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Moo Deng logo

Moo Deng hind(MOODENG)

1 MOODENG/USD reaalajas hind:

$0.16388
$0.16388$0.16388
-1.33%1D
USD
Moo Deng (MOODENG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:39:11 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.16057
$ 0.16057$ 0.16057
24 h madal
$ 0.16867
$ 0.16867$ 0.16867
24 h kõrge

$ 0.16057
$ 0.16057$ 0.16057

$ 0.16867
$ 0.16867$ 0.16867

$ 0.6910521762606505
$ 0.6910521762606505$ 0.6910521762606505

$ 0.00000706993278775
$ 0.00000706993278775$ 0.00000706993278775

-1.07%

-1.32%

-9.46%

-9.46%

Moo Deng (MOODENG) reaalajas hind on $ 0.16388. Viimase 24 tunni jooksul MOODENG kaubeldud madalaim $ 0.16057 ja kõrgeim $ 0.16867 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOODENGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6910521762606505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000706993278775.

Lüliajalise tootluse osas on MOODENG muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -9.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moo Deng (MOODENG) – turuteave

No.271

$ 162.24M
$ 162.24M$ 162.24M

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 162.24M
$ 162.24M$ 162.24M

989.97M
989.97M 989.97M

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

100.00%

SOL

Moo Deng praegune turukapitalisatsioon on $ 162.24M $ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. MOODENG ringlev varu on 989.97M, mille koguvaru on 989971791.17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 162.24M.

Moo Deng (MOODENG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moo Deng tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002209-1.32%
30 päeva$ -0.02635-13.86%
60 päeva$ +0.01652+11.21%
90 päeva$ -0.07831-32.34%
Moo Deng Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOODENG muutuse $ -0.002209 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moo Deng 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02635 (-13.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moo Deng 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOODENG $ +0.01652 (+11.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moo Deng 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07831 (-32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moo Deng (MOODENG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moo Deng hinnaajaloo lehte.

Mis on Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moo Deng investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOODENG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moo Deng kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moo Deng ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moo Deng hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moo Deng (MOODENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moo Deng (MOODENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moo Deng nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moo Deng hinna ennustust kohe!

Moo Deng (MOODENG) tokenoomika

Moo Deng (MOODENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOODENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moo Deng (MOODENG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moo Deng osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moo Deng osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOODENG kohalike valuutade suhtes

1 Moo Deng(MOODENG)/VND
4,312.5022
1 Moo Deng(MOODENG)/AUD
A$0.2490976
1 Moo Deng(MOODENG)/GBP
0.1196324
1 Moo Deng(MOODENG)/EUR
0.139298
1 Moo Deng(MOODENG)/USD
$0.16388
1 Moo Deng(MOODENG)/MYR
RM0.6899348
1 Moo Deng(MOODENG)/TRY
6.6846652
1 Moo Deng(MOODENG)/JPY
¥24.09036
1 Moo Deng(MOODENG)/ARS
ARS$212.5539988
1 Moo Deng(MOODENG)/RUB
13.0628748
1 Moo Deng(MOODENG)/INR
14.3411388
1 Moo Deng(MOODENG)/IDR
Rp2,643.2254364
1 Moo Deng(MOODENG)/KRW
227.6096544
1 Moo Deng(MOODENG)/PHP
9.267414
1 Moo Deng(MOODENG)/EGP
￡E.7.9088488
1 Moo Deng(MOODENG)/BRL
R$0.884952
1 Moo Deng(MOODENG)/CAD
C$0.2261544
1 Moo Deng(MOODENG)/BDT
19.9015872
1 Moo Deng(MOODENG)/NGN
251.3493112
1 Moo Deng(MOODENG)/UAH
6.7534948
1 Moo Deng(MOODENG)/VES
Bs22.1238
1 Moo Deng(MOODENG)/CLP
$157.98032
1 Moo Deng(MOODENG)/PKR
Rs46.4239264
1 Moo Deng(MOODENG)/KZT
88.7262708
1 Moo Deng(MOODENG)/THB
฿5.3080732
1 Moo Deng(MOODENG)/TWD
NT$4.9213164
1 Moo Deng(MOODENG)/AED
د.إ0.6014396
1 Moo Deng(MOODENG)/CHF
Fr0.131104
1 Moo Deng(MOODENG)/HKD
HK$1.2815416
1 Moo Deng(MOODENG)/AMD
֏62.6447688
1 Moo Deng(MOODENG)/MAD
.د.م1.4732812
1 Moo Deng(MOODENG)/MXN
$3.0924156
1 Moo Deng(MOODENG)/PLN
0.5965232
1 Moo Deng(MOODENG)/RON
лв0.7079616
1 Moo Deng(MOODENG)/SEK
kr1.565054
1 Moo Deng(MOODENG)/BGN
лв0.2736796
1 Moo Deng(MOODENG)/HUF
Ft55.325888
1 Moo Deng(MOODENG)/CZK
3.425092
1 Moo Deng(MOODENG)/KWD
د.ك0.0499834
1 Moo Deng(MOODENG)/ILS
0.5522756
1 Moo Deng(MOODENG)/NOK
kr1.6699372
1 Moo Deng(MOODENG)/NZD
$0.2753184

Moo Deng ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moo Deng võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Moo Deng ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moo Deng kohta

Kui palju on Moo Deng (MOODENG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOODENG hind USD on 0.16388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOODENG/USD hind?
Praegune hind MOODENG/USD on $ 0.16388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moo Deng turukapitalisatsioon?
MOODENG turukapitalisatsioon on $ 162.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOODENG ringlev varu?
MOODENG ringlev varu on 989.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOODENG (ATH) hind?
MOODENG saavutab ATH hinna summas 0.6910521762606505 USD.
Mis oli kõigi aegade MOODENG madalaim (ATL) hind?
MOODENG nägi ATL hinda summas 0.00000706993278775 USD.
Milline on MOODENG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOODENG kauplemismaht on $ 2.07M USD.
Kas MOODENG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOODENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOODENG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:39:11 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MOODENG/USD kalkulaator

Summa

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.16388 USD

Kauplemine: MOODENG

MOODENGUSDT
$0.16388
$0.16388$0.16388
-1.40%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu