Mis on Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moo Deng investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida MOODENG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moo Deng kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moo Deng ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moo Deng hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moo Deng (MOODENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moo Deng (MOODENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moo Deng nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moo Deng hinna ennustust kohe!

Moo Deng (MOODENG) tokenoomika

Moo Deng (MOODENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOODENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moo Deng (MOODENG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moo Deng osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moo Deng osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOODENG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Moo Deng ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moo Deng võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moo Deng kohta Kui palju on Moo Deng (MOODENG) tänapäeval väärt? Reaalajas MOODENG hind USD on 0.16388 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOODENG/USD hind? $ 0.16388 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOODENG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moo Deng turukapitalisatsioon? MOODENG turukapitalisatsioon on $ 162.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOODENG ringlev varu? MOODENG ringlev varu on 989.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOODENG (ATH) hind? MOODENG saavutab ATH hinna summas 0.6910521762606505 USD . Mis oli kõigi aegade MOODENG madalaim (ATL) hind? MOODENG nägi ATL hinda summas 0.00000706993278775 USD . Milline on MOODENG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOODENG kauplemismaht on $ 2.07M USD . Kas MOODENG sel aastal kõrgemale ka suundub? MOODENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOODENG hinna ennustust

Moo Deng (MOODENG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.