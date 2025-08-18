Moo Deng (MOODENG) reaalajas hind on $ 0.16388. Viimase 24 tunni jooksul MOODENG kaubeldud madalaim $ 0.16057 ja kõrgeim $ 0.16867 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOODENGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6910521762606505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000706993278775.
Lüliajalise tootluse osas on MOODENG muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -9.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moo Deng (MOODENG) – turuteave
No.271
$ 162.24M
$ 162.24M$ 162.24M
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
$ 162.24M
$ 162.24M$ 162.24M
989.97M
989.97M 989.97M
989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17
989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17
100.00%
SOL
Moo Deng praegune turukapitalisatsioon on $ 162.24M$ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. MOODENG ringlev varu on 989.97M, mille koguvaru on 989971791.17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 162.24M.
Moo Deng (MOODENG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moo Deng tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002209
-1.32%
30 päeva
$ -0.02635
-13.86%
60 päeva
$ +0.01652
+11.21%
90 päeva
$ -0.07831
-32.34%
Moo Deng Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOODENG muutuse $ -0.002209 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moo Deng 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02635 (-13.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moo Deng 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOODENG $ +0.01652 (+11.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moo Deng 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07831 (-32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moo Deng (MOODENG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moo Deng on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moo Deng investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOODENG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moo Deng kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moo Deng ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moo Deng hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moo Deng (MOODENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moo Deng (MOODENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moo Deng nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moo Deng (MOODENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOODENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moo Deng (MOODENG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moo Deng osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moo Deng osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.