Monr (MONR) teave Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture. Ametlik veebisait: https://monrhub.com/ Valge raamat: https://monrhub.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x1308b9a0be01e9119f466d283357ef718c3376d8 Ostke MONR kohe!

Monr (MONR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monr (MONR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 174.50K $ 174.50K $ 174.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 175.9997 $ 175.9997 $ 175.9997 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000349 $ 0.000349 $ 0.000349 Lisateave Monr (MONR) hinna kohta

Monr (MONR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monr (MONR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONR tokeni tokenoomikat, avastage MONR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MONR Kas olete huvitatud Monr (MONR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MONR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MONR MEXC-ist osta!

Monr (MONR) hinna ajalugu MONR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MONR hinna ajalugu kohe!

MONR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONR võiks suunduda? Meie MONR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONR tokeni hinna ennustust kohe!

