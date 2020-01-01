Wise Monkey (MONKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wise Monkey (MONKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wise Monkey (MONKY) teave Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Ametlik veebisait: https://wisemonky.com Valge raamat: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Ostke MONKY kohe!

Wise Monkey (MONKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wise Monkey (MONKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Koguvaru: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Ringlev varu: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Praegune hind: $ 0.0000008034 $ 0.0000008034 $ 0.0000008034 Lisateave Wise Monkey (MONKY) hinna kohta

Wise Monkey (MONKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wise Monkey (MONKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKY tokeni tokenoomikat, avastage MONKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MONKY Kas olete huvitatud Wise Monkey (MONKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MONKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MONKY MEXC-ist osta!

Wise Monkey (MONKY) hinna ajalugu MONKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MONKY hinna ajalugu kohe!

MONKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKY võiks suunduda? Meie MONKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKY tokeni hinna ennustust kohe!

