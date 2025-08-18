Wise Monkey (MONKY) reaalajas hind on $ 0.0000008621. Viimase 24 tunni jooksul MONKY kaubeldud madalaim $ 0.0000008377 ja kõrgeim $ 0.0000008935 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000032813184752496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000636854049651.
Lüliajalise tootluse osas on MONKY muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel +5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wise Monkey (MONKY) – turuteave
No.1286
$ 7.33M
$ 7.33M$ 7.33M
$ 54.42K
$ 54.42K$ 54.42K
$ 8.62M
$ 8.62M$ 8.62M
8.50T
8.50T 8.50T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000
8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000
85.00%
BSC
Wise Monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 7.33M$ 54.42K 24 tunnise kauplemismahuga. MONKY ringlev varu on 8.50T, mille koguvaru on 8500000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.62M.
Wise Monkey (MONKY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wise Monkey tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000003462
-0.40%
30 päeva
$ +0.0000000459
+5.62%
60 päeva
$ +0.0000001085
+14.39%
90 päeva
$ -0.0000000299
-3.36%
Wise Monkey Hinnamuutus täna
Täna registreeris MONKY muutuse $ -0.000000003462 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wise Monkey 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000459 (+5.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wise Monkey 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MONKY $ +0.0000001085 (+14.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wise Monkey 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000299 (-3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wise Monkey (MONKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.
Wise Monkey on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wise Monkey investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MONKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wise Monkey kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wise Monkey ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wise Monkey hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wise Monkey (MONKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wise Monkey (MONKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wise Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wise Monkey (MONKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wise Monkey (MONKY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wise Monkey osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wise Monkey osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.