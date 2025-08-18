Rohkem infot MONKY

Wise Monkey hind(MONKY)

$0.0000008621
-0.40%1D
Wise Monkey (MONKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:39:03 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) hinna teave (USD)

$ 0.0000008377
24 h madal
$ 0.0000008935
24 h kõrge

$ 0.0000008377
$ 0.0000008935
$ 0.000032813184752496
$ 0.000000636854049651
+0.02%

-0.40%

+5.54%

+5.54%

Wise Monkey (MONKY) reaalajas hind on $ 0.0000008621. Viimase 24 tunni jooksul MONKY kaubeldud madalaim $ 0.0000008377 ja kõrgeim $ 0.0000008935 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000032813184752496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000636854049651.

Lüliajalise tootluse osas on MONKY muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel +5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wise Monkey (MONKY) – turuteave

No.1286

$ 7.33M
$ 54.42K
$ 8.62M
8.50T
10,000,000,000,000
8,500,000,000,000
85.00%

BSC

Wise Monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 7.33M $ 54.42K 24 tunnise kauplemismahuga. MONKY ringlev varu on 8.50T, mille koguvaru on 8500000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.62M.

Wise Monkey (MONKY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wise Monkey tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000003462-0.40%
30 päeva$ +0.0000000459+5.62%
60 päeva$ +0.0000001085+14.39%
90 päeva$ -0.0000000299-3.36%
Wise Monkey Hinnamuutus täna

Täna registreeris MONKY muutuse $ -0.000000003462 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wise Monkey 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000459 (+5.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wise Monkey 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MONKY $ +0.0000001085 (+14.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wise Monkey 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000299 (-3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wise Monkey (MONKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wise Monkey hinnaajaloo lehte.

Mis on Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wise Monkey investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MONKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wise Monkey kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wise Monkey ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wise Monkey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wise Monkey (MONKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wise Monkey (MONKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wise Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wise Monkey hinna ennustust kohe!

Wise Monkey (MONKY) tokenoomika

Wise Monkey (MONKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wise Monkey (MONKY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wise Monkey osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wise Monkey osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MONKY kohalike valuutade suhtes

Wise Monkey ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wise Monkey võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wise Monkey ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wise Monkey kohta

Kui palju on Wise Monkey (MONKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONKY hind USD on 0.0000008621 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONKY/USD hind?
Praegune hind MONKY/USD on $ 0.0000008621. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wise Monkey turukapitalisatsioon?
MONKY turukapitalisatsioon on $ 7.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONKY ringlev varu?
MONKY ringlev varu on 8.50T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONKY (ATH) hind?
MONKY saavutab ATH hinna summas 0.000032813184752496 USD.
Mis oli kõigi aegade MONKY madalaim (ATL) hind?
MONKY nägi ATL hinda summas 0.000000636854049651 USD.
Milline on MONKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONKY kauplemismaht on $ 54.42K USD.
Kas MONKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:39:03 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

