Infiblue World (MONIE) teave Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Ametlik veebisait: https://infiblue.world/ Valge raamat: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Ostke MONIE kohe!

Infiblue World (MONIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infiblue World (MONIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.96M $ 56.96M $ 56.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 Praegune hind: $ 0.02848 $ 0.02848 $ 0.02848 Lisateave Infiblue World (MONIE) hinna kohta

Infiblue World (MONIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infiblue World (MONIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONIE tokeni tokenoomikat, avastage MONIE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MONIE Kas olete huvitatud Infiblue World (MONIE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MONIE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MONIE MEXC-ist osta!

Infiblue World (MONIE) hinna ajalugu MONIE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MONIE hinna ajalugu kohe!

MONIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONIE võiks suunduda? Meie MONIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONIE tokeni hinna ennustust kohe!

