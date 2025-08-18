Infiblue World (MONIE) reaalajas hind on $ 0.02862. Viimase 24 tunni jooksul MONIE kaubeldud madalaim $ 0.0286 ja kõrgeim $ 0.0291 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3577267375665893 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00868728746424539.
Lüliajalise tootluse osas on MONIE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +10.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Infiblue World (MONIE) – turuteave
No.7631
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.88K
$ 63.88K$ 63.88K
$ 57.24M
$ 57.24M$ 57.24M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
BSC
Infiblue World praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 63.88K 24 tunnise kauplemismahuga. MONIE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.24M.
Infiblue World (MONIE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Infiblue World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00501
-14.90%
60 päeva
$ -0.0104
-26.66%
90 päeva
$ -0.00963
-25.18%
Infiblue World Hinnamuutus täna
Täna registreeris MONIE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Infiblue World 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00501 (-14.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Infiblue World 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MONIE $ -0.0104 (-26.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Infiblue World 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00963 (-25.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Infiblue World (MONIE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.
Infiblue World hinna ennustus (USD)
Kui palju on Infiblue World (MONIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infiblue World (MONIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infiblue World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Infiblue World (MONIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
