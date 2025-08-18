Rohkem infot MONIE

Infiblue World hind(MONIE)

1 MONIE/USD reaalajas hind:

$0.02862
$0.02862$0.02862
0.00%1D
USD
Infiblue World (MONIE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:38:56 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
24 h madal
$ 0.0291
$ 0.0291$ 0.0291
24 h kõrge

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

$ 0.0291
$ 0.0291$ 0.0291

$ 1.3577267375665893
$ 1.3577267375665893$ 1.3577267375665893

$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539

0.00%

0.00%

+10.88%

+10.88%

Infiblue World (MONIE) reaalajas hind on $ 0.02862. Viimase 24 tunni jooksul MONIE kaubeldud madalaim $ 0.0286 ja kõrgeim $ 0.0291 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3577267375665893 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00868728746424539.

Lüliajalise tootluse osas on MONIE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +10.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infiblue World (MONIE) – turuteave

No.7631

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.88K
$ 63.88K$ 63.88K

$ 57.24M
$ 57.24M$ 57.24M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Infiblue World praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 63.88K 24 tunnise kauplemismahuga. MONIE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.24M.

Infiblue World (MONIE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Infiblue World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00501-14.90%
60 päeva$ -0.0104-26.66%
90 päeva$ -0.00963-25.18%
Infiblue World Hinnamuutus täna

Täna registreeris MONIE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Infiblue World 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00501 (-14.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Infiblue World 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MONIE $ -0.0104 (-26.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Infiblue World 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00963 (-25.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Infiblue World (MONIE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Infiblue World hinnaajaloo lehte.

Mis on Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Infiblue World investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MONIE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Infiblue World kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Infiblue World ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Infiblue World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infiblue World (MONIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infiblue World (MONIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infiblue World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infiblue World hinna ennustust kohe!

Infiblue World (MONIE) tokenoomika

Infiblue World (MONIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Infiblue World (MONIE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Infiblue World osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Infiblue World osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MONIE kohalike valuutade suhtes

1 Infiblue World(MONIE)/VND
753.1353
1 Infiblue World(MONIE)/AUD
A$0.0435024
1 Infiblue World(MONIE)/GBP
0.0208926
1 Infiblue World(MONIE)/EUR
0.024327
1 Infiblue World(MONIE)/USD
$0.02862
1 Infiblue World(MONIE)/MYR
RM0.1204902
1 Infiblue World(MONIE)/TRY
1.1674098
1 Infiblue World(MONIE)/JPY
¥4.20714
1 Infiblue World(MONIE)/ARS
ARS$37.1204262
1 Infiblue World(MONIE)/RUB
2.2813002
1 Infiblue World(MONIE)/INR
2.5045362
1 Infiblue World(MONIE)/IDR
Rp461.6128386
1 Infiblue World(MONIE)/KRW
39.7497456
1 Infiblue World(MONIE)/PHP
1.618461
1 Infiblue World(MONIE)/EGP
￡E.1.3812012
1 Infiblue World(MONIE)/BRL
R$0.154548
1 Infiblue World(MONIE)/CAD
C$0.0394956
1 Infiblue World(MONIE)/BDT
3.4756128
1 Infiblue World(MONIE)/NGN
43.8956388
1 Infiblue World(MONIE)/UAH
1.1794302
1 Infiblue World(MONIE)/VES
Bs3.8637
1 Infiblue World(MONIE)/CLP
$27.58968
1 Infiblue World(MONIE)/PKR
Rs8.1074736
1 Infiblue World(MONIE)/KZT
15.4951542
1 Infiblue World(MONIE)/THB
฿0.9270018
1 Infiblue World(MONIE)/TWD
NT$0.8594586
1 Infiblue World(MONIE)/AED
د.إ0.1050354
1 Infiblue World(MONIE)/CHF
Fr0.022896
1 Infiblue World(MONIE)/HKD
HK$0.2238084
1 Infiblue World(MONIE)/AMD
֏10.9402812
1 Infiblue World(MONIE)/MAD
.د.م0.2572938
1 Infiblue World(MONIE)/MXN
$0.5400594
1 Infiblue World(MONIE)/PLN
0.1041768
1 Infiblue World(MONIE)/RON
лв0.1236384
1 Infiblue World(MONIE)/SEK
kr0.273321
1 Infiblue World(MONIE)/BGN
лв0.0477954
1 Infiblue World(MONIE)/HUF
Ft9.662112
1 Infiblue World(MONIE)/CZK
0.598158
1 Infiblue World(MONIE)/KWD
د.ك0.0087291
1 Infiblue World(MONIE)/ILS
0.0964494
1 Infiblue World(MONIE)/NOK
kr0.2916378
1 Infiblue World(MONIE)/NZD
$0.0480816

Infiblue World ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Infiblue World võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Infiblue World ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infiblue World kohta

Kui palju on Infiblue World (MONIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONIE hind USD on 0.02862 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONIE/USD hind?
Praegune hind MONIE/USD on $ 0.02862. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infiblue World turukapitalisatsioon?
MONIE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONIE ringlev varu?
MONIE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONIE (ATH) hind?
MONIE saavutab ATH hinna summas 1.3577267375665893 USD.
Mis oli kõigi aegade MONIE madalaim (ATL) hind?
MONIE nägi ATL hinda summas 0.00868728746424539 USD.
Milline on MONIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONIE kauplemismaht on $ 63.88K USD.
Kas MONIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONIE hinna ennustust.
2025-08-18 01:38:56 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 MONIE = 0.02862 USD

