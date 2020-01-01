MongCoin (MONG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MongCoin (MONG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MongCoin (MONG) teave The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Ametlik veebisait: https://mong.life Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Ostke MONG kohe!

MongCoin (MONG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MongCoin (MONG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Koguvaru: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Ringlev varu: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Praegune hind: $ 0.000000003764 $ 0.000000003764 $ 0.000000003764 Lisateave MongCoin (MONG) hinna kohta

MongCoin (MONG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MongCoin (MONG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONG tokeni tokenoomikat, avastage MONG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MONG Kas olete huvitatud MongCoin (MONG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MONG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MONG MEXC-ist osta!

MongCoin (MONG) hinna ajalugu MONG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MONG hinna ajalugu kohe!

MONG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONG võiks suunduda? Meie MONG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!