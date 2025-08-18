MongCoin (MONG) reaalajas hind on $ 0.000000004226. Viimase 24 tunni jooksul MONG kaubeldud madalaim $ 0.000000004069 ja kõrgeim $ 0.000000005824 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000354717971428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000014558853.
Lüliajalise tootluse osas on MONG muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MongCoin (MONG) – turuteave
MongCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.46M$ 69.87K 24 tunnise kauplemismahuga. MONG ringlev varu on 581.20T, mille koguvaru on 690000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.92M.
MongCoin (MONG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MongCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000000085
+0.02%
30 päeva
$ +0.000000000231
+5.78%
60 päeva
$ +0.00000000126
+42.48%
90 päeva
$ +0.000000000207
+5.15%
MongCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris MONG muutuse $ +0.00000000000085 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MongCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000231 (+5.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MongCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MONG $ +0.00000000126 (+42.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MongCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000000207 (+5.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MongCoin (MONG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.
MongCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MongCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MONG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MongCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MongCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MongCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on MongCoin (MONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MongCoin (MONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MongCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MongCoin (MONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MongCoin (MONG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MongCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MongCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.