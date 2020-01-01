MON Protocol (MON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MON Protocol (MON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MON Protocol (MON) teave Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Ametlik veebisait: https://monprotocol.ai/ Valge raamat: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/ Ostke MON kohe!

MON Protocol (MON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MON Protocol (MON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.61M $ 12.61M $ 12.61M Koguvaru: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ringlev varu: $ 555.66M $ 555.66M $ 555.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.69M $ 22.69M $ 22.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 Praegune hind: $ 0.0227 $ 0.0227 $ 0.0227 Lisateave MON Protocol (MON) hinna kohta

MON Protocol (MON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MON Protocol (MON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MON tokeni tokenoomikat, avastage MON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MON Kas olete huvitatud MON Protocol (MON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MON MEXC-ist osta!

MON Protocol (MON) hinna ajalugu MON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MON hinna ajalugu kohe!

MON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MON võiks suunduda? Meie MON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!