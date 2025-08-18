MON Protocol (MON) reaalajas hind on $ 0.0182. Viimase 24 tunni jooksul MON kaubeldud madalaim $ 0.0178 ja kõrgeim $ 0.0184 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9595624143978051 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015308968717196591.
Lüliajalise tootluse osas on MON muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -14.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MON Protocol (MON) – turuteave
No.1149
$ 10.11M
$ 410.10
$ 18.19M
555.48M
999,517,431
ETH
MON Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 10.11M$ 410.10 24 tunnise kauplemismahuga. MON ringlev varu on 555.48M, mille koguvaru on 999517431. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MON Protocol (MON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MON Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0009
-4.72%
60 päeva
$ -0.0083
-31.33%
90 päeva
$ -0.0077
-29.73%
MON Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris MON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MON Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0009 (-4.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MON Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MON $ -0.0083 (-31.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MON Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0077 (-29.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MON Protocol (MON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
