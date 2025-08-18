Rohkem infot MON

MON Protocol hind(MON)

$0.0182
0.00%1D
MON Protocol (MON) reaalajas hinnagraafik
MON Protocol (MON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-14.56%

MON Protocol (MON) reaalajas hind on $ 0.0182. Viimase 24 tunni jooksul MON kaubeldud madalaim $ 0.0178 ja kõrgeim $ 0.0184 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9595624143978051 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015308968717196591.

Lüliajalise tootluse osas on MON muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -14.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MON Protocol (MON) – turuteave

ETH

MON Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 10.11M $ 410.10 24 tunnise kauplemismahuga. MON ringlev varu on 555.48M, mille koguvaru on 999517431. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MON Protocol (MON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MON Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0009-4.72%
60 päeva$ -0.0083-31.33%
90 päeva$ -0.0077-29.73%
MON Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris MON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MON Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0009 (-4.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MON Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MON $ -0.0083 (-31.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MON Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0077 (-29.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MON Protocol (MON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MON Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MON Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MON Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MON Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MON Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on MON Protocol (MON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MON Protocol (MON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MON Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MON Protocol hinna ennustust kohe!

MON Protocol (MON) tokenoomika

MON Protocol (MON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MON Protocol (MON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MON Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MON Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MON kohalike valuutade suhtes

MON Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MON Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MON Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MON Protocol kohta

Kui palju on MON Protocol (MON) tänapäeval väärt?
Reaalajas MON hind USD on 0.0182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MON/USD hind?
Praegune hind MON/USD on $ 0.0182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MON Protocol turukapitalisatsioon?
MON turukapitalisatsioon on $ 10.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MON ringlev varu?
MON ringlev varu on 555.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MON (ATH) hind?
MON saavutab ATH hinna summas 0.9595624143978051 USD.
Mis oli kõigi aegade MON madalaim (ATL) hind?
MON nägi ATL hinda summas 0.015308968717196591 USD.
Milline on MON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MON kauplemismaht on $ 410.10 USD.
Kas MON sel aastal kõrgemale ka suundub?
MON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MON hinna ennustust.
MON Protocol (MON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Kauplemine: MON

MONUSDT
$0.0182
0.00%

