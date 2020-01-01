Mochi (MOCHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mochi (MOCHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mochi (MOCHI) teave The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Ametlik veebisait: https://mochithecatcoin.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Ostke MOCHI kohe!

Mochi (MOCHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mochi (MOCHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.15M $ 9.15M $ 9.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Praegune hind: $ 0.0000091514 $ 0.0000091514 $ 0.0000091514 Lisateave Mochi (MOCHI) hinna kohta

Mochi (MOCHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mochi (MOCHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOCHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOCHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOCHI tokeni tokenoomikat, avastage MOCHI tokeni reaalajas hinda!

Mochi (MOCHI) hinna ajalugu MOCHI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOCHI hinna ajalugu kohe!

