Mocaverse (MOCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mocaverse (MOCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mocaverse (MOCA) teave $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Ametlik veebisait: https://moca.network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Ostke MOCA kohe!

Mocaverse (MOCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mocaverse (MOCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 252.56M $ 252.56M $ 252.56M Koguvaru: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Ringlev varu: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 619.29M $ 619.29M $ 619.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Praegune hind: $ 0.06967 $ 0.06967 $ 0.06967 Lisateave Mocaverse (MOCA) hinna kohta

Mocaverse (MOCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mocaverse (MOCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOCA tokeni tokenoomikat, avastage MOCA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOCA Kas olete huvitatud Mocaverse (MOCA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOCA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOCA MEXC-ist osta!

Mocaverse (MOCA) hinna ajalugu MOCA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOCA hinna ajalugu kohe!

MOCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOCA võiks suunduda? Meie MOCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOCA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!