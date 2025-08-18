Mis on Mocaverse (MOCA)

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Mocaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mocaverse (MOCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mocaverse (MOCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mocaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mocaverse hinna ennustust kohe!

Mocaverse (MOCA) tokenoomika

Mocaverse (MOCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mocaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mocaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Mocaverse (MOCA) Olulised valdkonna uudised

