Mocaverse (MOCA) reaalajas hind on $ 0.07277. Viimase 24 tunni jooksul MOCA kaubeldud madalaim $ 0.07267 ja kõrgeim $ 0.07467 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4914401125466104 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06047180011608889.
Lüliajalise tootluse osas on MOCA muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel -7.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mocaverse (MOCA) – turuteave
$ 263.80M
$ 66.06K
$ 646.84M
3.63B
8,888,888,888
8,888,888,888
40.78%
ETH
Mocaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 263.80M$ 66.06K 24 tunnise kauplemismahuga. MOCA ringlev varu on 3.63B, mille koguvaru on 8888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 646.84M.
Mocaverse (MOCA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mocaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0015536
-2.09%
30 päeva
$ -0.00956
-11.62%
60 päeva
$ +0.00104
+1.44%
90 päeva
$ -0.01763
-19.51%
Mocaverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOCA muutuse $ -0.0015536 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mocaverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00956 (-11.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mocaverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOCA $ +0.00104 (+1.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mocaverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01763 (-19.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mocaverse (MOCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.
Mocaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mocaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mocaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mocaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mocaverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mocaverse (MOCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mocaverse (MOCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mocaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mocaverse (MOCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mocaverse (MOCA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mocaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mocaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.