Avastage olulisi teadmisi Moby AI (MOBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Moby AI (MOBY) teave

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Ametlik veebisait:
https://mobyscreener.com/
Valge raamat:
https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump

Moby AI (MOBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Moby AI (MOBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 28.00M
Koguvaru:
$ 999.97M
Ringlev varu:
$ 999.97M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 28.00M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.2
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.008659115491059896
Praegune hind:
$ 0.028004
Moby AI (MOBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Moby AI (MOBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MOBY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MOBY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MOBY tokeni tokenoomikat, avastage MOBY tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.