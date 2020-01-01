Moby AI (MOBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moby AI (MOBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moby AI (MOBY) teave AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Ametlik veebisait: https://mobyscreener.com/ Valge raamat: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Ostke MOBY kohe!

Moby AI (MOBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moby AI (MOBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Praegune hind: $ 0.028004 $ 0.028004 $ 0.028004 Lisateave Moby AI (MOBY) hinna kohta

Moby AI (MOBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moby AI (MOBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOBY tokeni tokenoomikat, avastage MOBY tokeni reaalajas hinda!

Moby AI (MOBY) hinna ajalugu MOBY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOBY hinna ajalugu kohe!

MOBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOBY võiks suunduda? Meie MOBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOBY tokeni hinna ennustust kohe!

