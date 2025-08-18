Rohkem infot MOBY

Moby AI logo

Moby AI hind(MOBY)

1 MOBY/USD reaalajas hind:

$0.03257
$0.03257
-1.50%1D
USD
Moby AI (MOBY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:42 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03233
$ 0.03233
24 h madal
$ 0.036547
$ 0.036547
24 h kõrge

$ 0.03233
$ 0.03233

$ 0.036547
$ 0.036547

$ 0.05206149415858735
$ 0.05206149415858735

$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896

-3.70%

-1.50%

+3.95%

+3.95%

Moby AI (MOBY) reaalajas hind on $ 0.03257. Viimase 24 tunni jooksul MOBY kaubeldud madalaim $ 0.03233 ja kõrgeim $ 0.036547 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05206149415858735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008659115491059896.

Lüliajalise tootluse osas on MOBY muutunud -3.70% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel +3.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moby AI (MOBY) – turuteave

No.731

$ 32.57M
$ 32.57M

$ 62.08K
$ 62.08K

$ 32.57M
$ 32.57M

999.97M
999.97M

999,971,137.78
999,971,137.78

999,971,137.78
999,971,137.78

100.00%

SOL

Moby AI praegune turukapitalisatsioon on $ 32.57M $ 62.08K 24 tunnise kauplemismahuga. MOBY ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971137.78. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.57M.

Moby AI (MOBY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moby AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00049599-1.50%
30 päeva$ +0.007242+28.59%
60 päeva$ +0.022008+208.36%
90 päeva$ +0.016394+101.34%
Moby AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOBY muutuse $ -0.00049599 (-1.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moby AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007242 (+28.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moby AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOBY $ +0.022008 (+208.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moby AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.016394 (+101.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moby AI (MOBY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moby AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Moby AI (MOBY)

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Moby AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moby AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOBY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moby AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moby AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moby AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moby AI (MOBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moby AI (MOBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moby AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moby AI hinna ennustust kohe!

Moby AI (MOBY) tokenoomika

Moby AI (MOBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moby AI (MOBY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moby AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moby AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOBY kohalike valuutade suhtes

1 Moby AI(MOBY)/VND
857.07955
1 Moby AI(MOBY)/AUD
A$0.0495064
1 Moby AI(MOBY)/GBP
0.0237761
1 Moby AI(MOBY)/EUR
0.0276845
1 Moby AI(MOBY)/USD
$0.03257
1 Moby AI(MOBY)/MYR
RM0.1371197
1 Moby AI(MOBY)/TRY
1.3285303
1 Moby AI(MOBY)/JPY
¥4.78779
1 Moby AI(MOBY)/ARS
ARS$42.2436157
1 Moby AI(MOBY)/RUB
2.5961547
1 Moby AI(MOBY)/INR
2.8502007
1 Moby AI(MOBY)/IDR
Rp525.3225071
1 Moby AI(MOBY)/KRW
45.2358216
1 Moby AI(MOBY)/PHP
1.8418335
1 Moby AI(MOBY)/EGP
￡E.1.5718282
1 Moby AI(MOBY)/BRL
R$0.175878
1 Moby AI(MOBY)/CAD
C$0.0449466
1 Moby AI(MOBY)/BDT
3.9553008
1 Moby AI(MOBY)/NGN
49.9539118
1 Moby AI(MOBY)/UAH
1.3422097
1 Moby AI(MOBY)/VES
Bs4.39695
1 Moby AI(MOBY)/CLP
$31.39748
1 Moby AI(MOBY)/PKR
Rs9.2264296
1 Moby AI(MOBY)/KZT
17.6337237
1 Moby AI(MOBY)/THB
฿1.0549423
1 Moby AI(MOBY)/TWD
NT$0.9780771
1 Moby AI(MOBY)/AED
د.إ0.1195319
1 Moby AI(MOBY)/CHF
Fr0.026056
1 Moby AI(MOBY)/HKD
HK$0.2546974
1 Moby AI(MOBY)/AMD
֏12.4502082
1 Moby AI(MOBY)/MAD
.د.م0.2928043
1 Moby AI(MOBY)/MXN
$0.6145959
1 Moby AI(MOBY)/PLN
0.1185548
1 Moby AI(MOBY)/RON
лв0.1407024
1 Moby AI(MOBY)/SEK
kr0.3110435
1 Moby AI(MOBY)/BGN
лв0.0543919
1 Moby AI(MOBY)/HUF
Ft10.995632
1 Moby AI(MOBY)/CZK
0.680713
1 Moby AI(MOBY)/KWD
د.ك0.00993385
1 Moby AI(MOBY)/ILS
0.1097609
1 Moby AI(MOBY)/NOK
kr0.3318883
1 Moby AI(MOBY)/NZD
$0.0547176

Moby AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moby AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Moby AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moby AI kohta

Kui palju on Moby AI (MOBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOBY hind USD on 0.03257 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOBY/USD hind?
Praegune hind MOBY/USD on $ 0.03257. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moby AI turukapitalisatsioon?
MOBY turukapitalisatsioon on $ 32.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOBY ringlev varu?
MOBY ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOBY (ATH) hind?
MOBY saavutab ATH hinna summas 0.05206149415858735 USD.
Mis oli kõigi aegade MOBY madalaim (ATL) hind?
MOBY nägi ATL hinda summas 0.008659115491059896 USD.
Milline on MOBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOBY kauplemismaht on $ 62.08K USD.
Kas MOBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOBY hinna ennustust.
Moby AI (MOBY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.03257
