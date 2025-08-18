Moby AI (MOBY) reaalajas hind on $ 0.03257. Viimase 24 tunni jooksul MOBY kaubeldud madalaim $ 0.03233 ja kõrgeim $ 0.036547 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05206149415858735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008659115491059896.
Lüliajalise tootluse osas on MOBY muutunud -3.70% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel +3.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moby AI (MOBY) – turuteave
Moby AI praegune turukapitalisatsioon on $ 32.57M$ 62.08K 24 tunnise kauplemismahuga. MOBY ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971137.78. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.57M.
Moby AI (MOBY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moby AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00049599
-1.50%
30 päeva
$ +0.007242
+28.59%
60 päeva
$ +0.022008
+208.36%
90 päeva
$ +0.016394
+101.34%
Moby AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOBY muutuse $ -0.00049599 (-1.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moby AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007242 (+28.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moby AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOBY $ +0.022008 (+208.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moby AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.016394 (+101.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.
Moby AI hinna ennustus (USD)
