MOBIX (MOBX) teave MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas. Ametlik veebisait: https://mobix.ai Valge raamat: https://mobix.ai/mobix-litepaper-v-1-3/ Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/fetchai Ostke MOBX kohe!

MOBIX (MOBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOBIX (MOBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 104.14M $ 104.14M $ 104.14M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.38886 $ 0.38886 $ 0.38886 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 Praegune hind: $ 0.01637 $ 0.01637 $ 0.01637 Lisateave MOBIX (MOBX) hinna kohta

MOBIX (MOBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOBIX (MOBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOBX tokeni tokenoomikat, avastage MOBX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOBX Kas olete huvitatud MOBIX (MOBX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOBX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOBX MEXC-ist osta!

MOBIX (MOBX) hinna ajalugu MOBX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOBX hinna ajalugu kohe!

MOBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOBX võiks suunduda? Meie MOBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOBX tokeni hinna ennustust kohe!

