1 MOBX/USD reaalajas hind:

$0.01743
-0.05%1D
USD
MOBIX (MOBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:52 (UTC+8)

MOBIX (MOBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01739
24 h madal
$ 0.01746
24 h kõrge

$ 0.01739
$ 0.01746
$ 0.3530778122874511
$ 0.011573141688408596
+0.05%

-0.05%

-9.97%

-9.97%

MOBIX (MOBX) reaalajas hind on $ 0.01743. Viimase 24 tunni jooksul MOBX kaubeldud madalaim $ 0.01739 ja kõrgeim $ 0.01746 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3530778122874511 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011573141688408596.

Lüliajalise tootluse osas on MOBX muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -9.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOBIX (MOBX) – turuteave

No.7393

$ 0.00
$ 72.68K
$ 1.81M
0.00
104,119,995
FET

MOBIX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 72.68K 24 tunnise kauplemismahuga. MOBX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 104119995. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MOBIX (MOBX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MOBIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000087-0.05%
30 päeva$ -0.01269-42.14%
60 päeva$ -0.00203-10.44%
90 päeva$ -0.009-34.06%
MOBIX Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOBX muutuse $ -0.0000087 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MOBIX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01269 (-42.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MOBIX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOBX $ -0.00203 (-10.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MOBIX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009 (-34.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MOBIX (MOBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MOBIX hinnaajaloo lehte.

Mis on MOBIX (MOBX)

MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.

MOBIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MOBIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MOBIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MOBIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MOBIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOBIX (MOBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOBIX (MOBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOBIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOBIX hinna ennustust kohe!

MOBIX (MOBX) tokenoomika

MOBIX (MOBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MOBIX (MOBX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MOBIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MOBIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOBX kohalike valuutade suhtes

1 MOBIX(MOBX)/VND
458.67045
1 MOBIX(MOBX)/AUD
A$0.0264936
1 MOBIX(MOBX)/GBP
0.0127239
1 MOBIX(MOBX)/EUR
0.0148155
1 MOBIX(MOBX)/USD
$0.01743
1 MOBIX(MOBX)/MYR
RM0.0733803
1 MOBIX(MOBX)/TRY
0.7109697
1 MOBIX(MOBX)/JPY
¥2.56221
1 MOBIX(MOBX)/ARS
ARS$22.6068843
1 MOBIX(MOBX)/RUB
1.3893453
1 MOBIX(MOBX)/INR
1.5252993
1 MOBIX(MOBX)/IDR
Rp281.1289929
1 MOBIX(MOBX)/KRW
24.2081784
1 MOBIX(MOBX)/PHP
0.9856665
1 MOBIX(MOBX)/EGP
￡E.0.8411718
1 MOBIX(MOBX)/BRL
R$0.094122
1 MOBIX(MOBX)/CAD
C$0.0240534
1 MOBIX(MOBX)/BDT
2.1166992
1 MOBIX(MOBX)/NGN
26.7330882
1 MOBIX(MOBX)/UAH
0.7182903
1 MOBIX(MOBX)/VES
Bs2.35305
1 MOBIX(MOBX)/CLP
$16.80252
1 MOBIX(MOBX)/PKR
Rs4.9375704
1 MOBIX(MOBX)/KZT
9.4367763
1 MOBIX(MOBX)/THB
฿0.562989
1 MOBIX(MOBX)/TWD
NT$0.5234229
1 MOBIX(MOBX)/AED
د.إ0.0639681
1 MOBIX(MOBX)/CHF
Fr0.013944
1 MOBIX(MOBX)/HKD
HK$0.1363026
1 MOBIX(MOBX)/AMD
֏6.6627918
1 MOBIX(MOBX)/MAD
.د.م0.1566957
1 MOBIX(MOBX)/MXN
$0.3289041
1 MOBIX(MOBX)/PLN
0.0634452
1 MOBIX(MOBX)/RON
лв0.0752976
1 MOBIX(MOBX)/SEK
kr0.1664565
1 MOBIX(MOBX)/BGN
лв0.0291081
1 MOBIX(MOBX)/HUF
Ft5.884368
1 MOBIX(MOBX)/CZK
0.364287
1 MOBIX(MOBX)/KWD
د.ك0.00531615
1 MOBIX(MOBX)/ILS
0.0587391
1 MOBIX(MOBX)/NOK
kr0.1776117
1 MOBIX(MOBX)/NZD
$0.0292824

MOBIX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MOBIX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MOBIX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOBIX kohta

Kui palju on MOBIX (MOBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOBX hind USD on 0.01743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOBX/USD hind?
Praegune hind MOBX/USD on $ 0.01743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOBIX turukapitalisatsioon?
MOBX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOBX ringlev varu?
MOBX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOBX (ATH) hind?
MOBX saavutab ATH hinna summas 0.3530778122874511 USD.
Mis oli kõigi aegade MOBX madalaim (ATL) hind?
MOBX nägi ATL hinda summas 0.011573141688408596 USD.
Milline on MOBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOBX kauplemismaht on $ 72.68K USD.
Kas MOBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOBX hinna ennustust.
MOBIX (MOBX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MOBX/USD kalkulaator

Summa

MOBX
MOBX
USD
USD

1 MOBX = 0.01743 USD

Kauplemine: MOBX

MOBXUSDT
$0.01743
-0.05%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu