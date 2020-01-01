AssetMantle (MNTL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AssetMantle (MNTL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AssetMantle (MNTL) teave AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. Ametlik veebisait: https://assetmantle.one/ Valge raamat: https://docs.assetmantle.one/AssetMantle_Whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://explorer.assetmantle.one/ Ostke MNTL kohe!

AssetMantle (MNTL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AssetMantle (MNTL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 354.59K $ 354.59K $ 354.59K Koguvaru: $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B Ringlev varu: $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 356.20K $ 356.20K $ 356.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.19984 $ 0.19984 $ 0.19984 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000110582762517336 $ 0.000110582762517336 $ 0.000110582762517336 Praegune hind: $ 0.0001536 $ 0.0001536 $ 0.0001536 Lisateave AssetMantle (MNTL) hinna kohta

AssetMantle (MNTL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AssetMantle (MNTL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNTL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNTL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNTL tokeni tokenoomikat, avastage MNTL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MNTL Kas olete huvitatud AssetMantle (MNTL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MNTL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MNTL MEXC-ist osta!

AssetMantle (MNTL) hinna ajalugu MNTL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNTL hinna ajalugu kohe!

MNTL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNTL võiks suunduda? Meie MNTL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MNTL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!