AssetMantle logo

AssetMantle hind(MNTL)

1 MNTL/USD reaalajas hind:

$0.0001726
$0.0001726$0.0001726
0.00%1D
USD
AssetMantle (MNTL) reaalajas hinnagraafik
AssetMantle (MNTL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001684
$ 0.0001684$ 0.0001684
24 h madal
$ 0.0002153
$ 0.0002153$ 0.0002153
24 h kõrge

$ 0.0001684
$ 0.0001684$ 0.0001684

$ 0.0002153
$ 0.0002153$ 0.0002153

$ 0.2255090879759459
$ 0.2255090879759459$ 0.2255090879759459

$ 0.000110582762517336
$ 0.000110582762517336$ 0.000110582762517336

0.00%

0.00%

-11.04%

-11.04%

AssetMantle (MNTL) reaalajas hind on $ 0.0001726. Viimase 24 tunni jooksul MNTL kaubeldud madalaim $ 0.0001684 ja kõrgeim $ 0.0002153 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2255090879759459 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000110582762517336.

Lüliajalise tootluse osas on MNTL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -11.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AssetMantle (MNTL) – turuteave

No.2455

$ 398.46K
$ 398.46K$ 398.46K

$ 241.17
$ 241.17$ 241.17

$ 400.26K
$ 400.26K$ 400.26K

2.31B
2.31B 2.31B

--
----

2,319,016,085.059884
2,319,016,085.059884 2,319,016,085.059884

MNTL

AssetMantle praegune turukapitalisatsioon on $ 398.46K $ 241.17 24 tunnise kauplemismahuga. MNTL ringlev varu on 2.31B, mille koguvaru on 2319016085.059884. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AssetMantle (MNTL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AssetMantle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0002994-63.44%
60 päeva$ -0.0002484-59.01%
90 päeva$ -0.0003894-69.29%
AssetMantle Hinnamuutus täna

Täna registreeris MNTL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AssetMantle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002994 (-63.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AssetMantle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNTL $ -0.0002484 (-59.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AssetMantle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003894 (-69.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AssetMantle (MNTL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AssetMantle hinnaajaloo lehte.

Mis on AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

AssetMantle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AssetMantle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MNTL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AssetMantle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AssetMantle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AssetMantle hinna ennustus (USD)

Kui palju on AssetMantle (MNTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AssetMantle (MNTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AssetMantle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AssetMantle hinna ennustust kohe!

AssetMantle (MNTL) tokenoomika

AssetMantle (MNTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AssetMantle (MNTL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AssetMantle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AssetMantle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AssetMantle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AssetMantle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AssetMantle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AssetMantle kohta

Kui palju on AssetMantle (MNTL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNTL hind USD on 0.0001726 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNTL/USD hind?
Praegune hind MNTL/USD on $ 0.0001726. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AssetMantle turukapitalisatsioon?
MNTL turukapitalisatsioon on $ 398.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNTL ringlev varu?
MNTL ringlev varu on 2.31B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNTL (ATH) hind?
MNTL saavutab ATH hinna summas 0.2255090879759459 USD.
Mis oli kõigi aegade MNTL madalaim (ATL) hind?
MNTL nägi ATL hinda summas 0.000110582762517336 USD.
Milline on MNTL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNTL kauplemismaht on $ 241.17 USD.
Kas MNTL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNTL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

