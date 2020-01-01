Mantle (MNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mantle (MNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mantle (MNT) teave Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Ametlik veebisait: https://group.mantle.xyz/ Valge raamat: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Plokiahela Explorer: https://mantlescan.xyz/ Ostke MNT kohe!

Mantle (MNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mantle (MNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.66B $ 4.66B $ 4.66B Koguvaru: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Ringlev varu: $ 3.37B $ 3.37B $ 3.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.62B $ 8.62B $ 8.62B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Praegune hind: $ 1.3853 $ 1.3853 $ 1.3853 Lisateave Mantle (MNT) hinna kohta

Mantle (MNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mantle (MNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNT tokeni tokenoomikat, avastage MNT tokeni reaalajas hinda!

Mantle (MNT) hinna ajalugu MNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNT hinna ajalugu kohe!

