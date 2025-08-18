Mis on Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Mantle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mantle (MNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mantle (MNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mantle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Mantle (MNT) tokenoomika

Mantle (MNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mantle (MNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mantle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mantle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MNT kohalike valuutade suhtes

Mantle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mantle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mantle kohta Kui palju on Mantle (MNT) tänapäeval väärt? Reaalajas MNT hind USD on 1.3013 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MNT/USD hind? $ 1.3013 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mantle turukapitalisatsioon? MNT turukapitalisatsioon on $ 4.38B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MNT ringlev varu? MNT ringlev varu on 3.37B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNT (ATH) hind? MNT saavutab ATH hinna summas 1.5050548504148984 USD . Mis oli kõigi aegade MNT madalaim (ATL) hind? MNT nägi ATL hinda summas 0.3136311821650813 USD . Milline on MNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MNT kauplemismaht on $ 16.04M USD . Kas MNT sel aastal kõrgemale ka suundub? MNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNT hinna ennustust

