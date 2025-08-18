Rohkem infot MNT

MNT Hinnainfo

MNT Valge raamat

MNT Ametlik veebisait

MNT Tokenoomika

MNT Hinnaprognoos

MNT Ajalugu

MNT – ostujuhend

MNT-usaldusraha valuutakonverter

MNT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mantle logo

Mantle hind(MNT)

1 MNT/USD reaalajas hind:

$1.3007
$1.3007$1.3007
-1.75%1D
USD
Mantle (MNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:25 (UTC+8)

Mantle (MNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.2823
$ 1.2823$ 1.2823
24 h madal
$ 1.3987
$ 1.3987$ 1.3987
24 h kõrge

$ 1.2823
$ 1.2823$ 1.2823

$ 1.3987
$ 1.3987$ 1.3987

$ 1.5050548504148984
$ 1.5050548504148984$ 1.5050548504148984

$ 0.3136311821650813
$ 0.3136311821650813$ 0.3136311821650813

+0.31%

-1.75%

+26.73%

+26.73%

Mantle (MNT) reaalajas hind on $ 1.3013. Viimase 24 tunni jooksul MNT kaubeldud madalaim $ 1.2823 ja kõrgeim $ 1.3987 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5050548504148984 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3136311821650813.

Lüliajalise tootluse osas on MNT muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel +26.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mantle (MNT) – turuteave

No.31

$ 4.38B
$ 4.38B$ 4.38B

$ 16.04M
$ 16.04M$ 16.04M

$ 8.09B
$ 8.09B$ 8.09B

3.37B
3.37B 3.37B

6,219,316,795
6,219,316,795 6,219,316,795

6,219,316,794.99
6,219,316,794.99 6,219,316,794.99

54.11%

0.11%

ETH

Mantle praegune turukapitalisatsioon on $ 4.38B $ 16.04M 24 tunnise kauplemismahuga. MNT ringlev varu on 3.37B, mille koguvaru on 6219316794.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.09B.

Mantle (MNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mantle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.023168-1.75%
30 päeva$ +0.5263+67.90%
60 päeva$ +0.7128+121.12%
90 päeva$ +0.5738+78.87%
Mantle Hinnamuutus täna

Täna registreeris MNT muutuse $ -0.023168 (-1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mantle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.5263 (+67.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mantle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNT $ +0.7128 (+121.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mantle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.5738 (+78.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mantle (MNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mantle hinnaajaloo lehte.

Mis on Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mantle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mantle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mantle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mantle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mantle (MNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mantle (MNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mantle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mantle hinna ennustust kohe!

Mantle (MNT) tokenoomika

Mantle (MNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mantle (MNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mantle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mantle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MNT kohalike valuutade suhtes

1 Mantle(MNT)/VND
34,243.7095
1 Mantle(MNT)/AUD
A$1.990989
1 Mantle(MNT)/GBP
0.949949
1 Mantle(MNT)/EUR
1.106105
1 Mantle(MNT)/USD
$1.3013
1 Mantle(MNT)/MYR
RM5.478473
1 Mantle(MNT)/TRY
53.080027
1 Mantle(MNT)/JPY
¥191.2911
1 Mantle(MNT)/ARS
ARS$1,687.799113
1 Mantle(MNT)/RUB
103.648545
1 Mantle(MNT)/INR
113.876763
1 Mantle(MNT)/IDR
Rp20,988.706739
1 Mantle(MNT)/KRW
1,807.349544
1 Mantle(MNT)/PHP
73.588515
1 Mantle(MNT)/EGP
￡E.62.748686
1 Mantle(MNT)/BRL
R$7.02702
1 Mantle(MNT)/CAD
C$1.795794
1 Mantle(MNT)/BDT
158.029872
1 Mantle(MNT)/NGN
1,995.855862
1 Mantle(MNT)/UAH
53.626573
1 Mantle(MNT)/VES
Bs175.6755
1 Mantle(MNT)/CLP
$1,254.4532
1 Mantle(MNT)/PKR
Rs368.632264
1 Mantle(MNT)/KZT
704.536833
1 Mantle(MNT)/THB
฿42.110068
1 Mantle(MNT)/TWD
NT$39.078039
1 Mantle(MNT)/AED
د.إ4.775771
1 Mantle(MNT)/CHF
Fr1.04104
1 Mantle(MNT)/HKD
HK$10.176166
1 Mantle(MNT)/AMD
֏497.434938
1 Mantle(MNT)/MAD
.د.م11.698687
1 Mantle(MNT)/MXN
$24.373349
1 Mantle(MNT)/PLN
4.723719
1 Mantle(MNT)/RON
лв5.621616
1 Mantle(MNT)/SEK
kr12.414402
1 Mantle(MNT)/BGN
лв2.173171
1 Mantle(MNT)/HUF
Ft439.31888
1 Mantle(MNT)/CZK
27.223196
1 Mantle(MNT)/KWD
د.ك0.3968965
1 Mantle(MNT)/ILS
4.385381
1 Mantle(MNT)/NOK
kr13.221208
1 Mantle(MNT)/NZD
$2.186184

Mantle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mantle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mantle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mantle kohta

Kui palju on Mantle (MNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNT hind USD on 1.3013 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNT/USD hind?
Praegune hind MNT/USD on $ 1.3013. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mantle turukapitalisatsioon?
MNT turukapitalisatsioon on $ 4.38B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNT ringlev varu?
MNT ringlev varu on 3.37B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNT (ATH) hind?
MNT saavutab ATH hinna summas 1.5050548504148984 USD.
Mis oli kõigi aegade MNT madalaim (ATL) hind?
MNT nägi ATL hinda summas 0.3136311821650813 USD.
Milline on MNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNT kauplemismaht on $ 16.04M USD.
Kas MNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:25 (UTC+8)

Mantle (MNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MNT/USD kalkulaator

Summa

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 1.3012 USD

Kauplemine: MNT

MNTUSDC
$1.302
$1.302$1.302
-1.63%
MNTUSDT
$1.3007
$1.3007$1.3007
-1.75%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu