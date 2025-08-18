Rohkem infot MNSRY

MNSRY Hinnainfo

MNSRY Ametlik veebisait

MNSRY Tokenoomika

MNSRY Hinnaprognoos

MNSRY Ajalugu

MNSRY – ostujuhend

MNSRY-usaldusraha valuutakonverter

MNSRY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MANSORY logo

MANSORY hind(MNSRY)

1 MNSRY/USD reaalajas hind:

$0.03346
$0.03346$0.03346
-4.59%1D
USD
MANSORY (MNSRY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:18 (UTC+8)

MANSORY (MNSRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02922
$ 0.02922$ 0.02922
24 h madal
$ 0.04038
$ 0.04038$ 0.04038
24 h kõrge

$ 0.02922
$ 0.02922$ 0.02922

$ 0.04038
$ 0.04038$ 0.04038

$ 0.08588099964502588
$ 0.08588099964502588$ 0.08588099964502588

$ 0.000105327784649979
$ 0.000105327784649979$ 0.000105327784649979

+1.39%

-4.59%

+15.62%

+15.62%

MANSORY (MNSRY) reaalajas hind on $ 0.03344. Viimase 24 tunni jooksul MNSRY kaubeldud madalaim $ 0.02922 ja kõrgeim $ 0.04038 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNSRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08588099964502588 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000105327784649979.

Lüliajalise tootluse osas on MNSRY muutunud +1.39% viimase tunni jooksul, -4.59% 24 tunni vältel +15.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MANSORY (MNSRY) – turuteave

No.766

$ 30.10M
$ 30.10M$ 30.10M

$ 332.63K
$ 332.63K$ 332.63K

$ 33.44M
$ 33.44M$ 33.44M

899.99M
899.99M 899.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

899,988,227.75
899,988,227.75 899,988,227.75

89.99%

SOL

MANSORY praegune turukapitalisatsioon on $ 30.10M $ 332.63K 24 tunnise kauplemismahuga. MNSRY ringlev varu on 899.99M, mille koguvaru on 899988227.75. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.44M.

MANSORY (MNSRY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MANSORY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016097-4.59%
30 päeva$ -0.00132-3.80%
60 päeva$ -0.01799-34.98%
90 päeva$ -0.01391-29.38%
MANSORY Hinnamuutus täna

Täna registreeris MNSRY muutuse $ -0.0016097 (-4.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MANSORY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00132 (-3.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MANSORY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNSRY $ -0.01799 (-34.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MANSORY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01391 (-29.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MANSORY (MNSRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MANSORY hinnaajaloo lehte.

Mis on MANSORY (MNSRY)

MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token.

MANSORY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MANSORY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MNSRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MANSORY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MANSORY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MANSORY hinna ennustus (USD)

Kui palju on MANSORY (MNSRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MANSORY (MNSRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MANSORY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MANSORY hinna ennustust kohe!

MANSORY (MNSRY) tokenoomika

MANSORY (MNSRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNSRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MANSORY (MNSRY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MANSORY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MANSORY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MNSRY kohalike valuutade suhtes

1 MANSORY(MNSRY)/VND
879.9736
1 MANSORY(MNSRY)/AUD
A$0.0511632
1 MANSORY(MNSRY)/GBP
0.0244112
1 MANSORY(MNSRY)/EUR
0.028424
1 MANSORY(MNSRY)/USD
$0.03344
1 MANSORY(MNSRY)/MYR
RM0.1407824
1 MANSORY(MNSRY)/TRY
1.3640176
1 MANSORY(MNSRY)/JPY
¥4.91568
1 MANSORY(MNSRY)/ARS
ARS$43.3720144
1 MANSORY(MNSRY)/RUB
2.663496
1 MANSORY(MNSRY)/INR
2.9263344
1 MANSORY(MNSRY)/IDR
Rp539.3547632
1 MANSORY(MNSRY)/KRW
46.4441472
1 MANSORY(MNSRY)/PHP
1.891032
1 MANSORY(MNSRY)/EGP
￡E.1.6124768
1 MANSORY(MNSRY)/BRL
R$0.180576
1 MANSORY(MNSRY)/CAD
C$0.0461472
1 MANSORY(MNSRY)/BDT
4.0609536
1 MANSORY(MNSRY)/NGN
51.2882656
1 MANSORY(MNSRY)/UAH
1.3780624
1 MANSORY(MNSRY)/VES
Bs4.5144
1 MANSORY(MNSRY)/CLP
$32.23616
1 MANSORY(MNSRY)/PKR
Rs9.4728832
1 MANSORY(MNSRY)/KZT
18.1047504
1 MANSORY(MNSRY)/THB
฿1.0821184
1 MANSORY(MNSRY)/TWD
NT$1.0042032
1 MANSORY(MNSRY)/AED
د.إ0.1227248
1 MANSORY(MNSRY)/CHF
Fr0.026752
1 MANSORY(MNSRY)/HKD
HK$0.2615008
1 MANSORY(MNSRY)/AMD
֏12.7827744
1 MANSORY(MNSRY)/MAD
.د.م0.3006256
1 MANSORY(MNSRY)/MXN
$0.6263312
1 MANSORY(MNSRY)/PLN
0.1213872
1 MANSORY(MNSRY)/RON
лв0.1444608
1 MANSORY(MNSRY)/SEK
kr0.3190176
1 MANSORY(MNSRY)/BGN
лв0.0558448
1 MANSORY(MNSRY)/HUF
Ft11.289344
1 MANSORY(MNSRY)/CZK
0.6995648
1 MANSORY(MNSRY)/KWD
د.ك0.0101992
1 MANSORY(MNSRY)/ILS
0.1126928
1 MANSORY(MNSRY)/NOK
kr0.3397504
1 MANSORY(MNSRY)/NZD
$0.0561792

MANSORY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MANSORY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MANSORY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MANSORY kohta

Kui palju on MANSORY (MNSRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNSRY hind USD on 0.03344 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNSRY/USD hind?
Praegune hind MNSRY/USD on $ 0.03344. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MANSORY turukapitalisatsioon?
MNSRY turukapitalisatsioon on $ 30.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNSRY ringlev varu?
MNSRY ringlev varu on 899.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNSRY (ATH) hind?
MNSRY saavutab ATH hinna summas 0.08588099964502588 USD.
Mis oli kõigi aegade MNSRY madalaim (ATL) hind?
MNSRY nägi ATL hinda summas 0.000105327784649979 USD.
Milline on MNSRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNSRY kauplemismaht on $ 332.63K USD.
Kas MNSRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNSRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNSRY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:18 (UTC+8)

MANSORY (MNSRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MNSRY/USD kalkulaator

Summa

MNSRY
MNSRY
USD
USD

1 MNSRY = 0.03343 USD

Kauplemine: MNSRY

MNSRYUSDT
$0.03346
$0.03346$0.03346
-4.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu