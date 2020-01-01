Moonray (MNRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moonray (MNRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moonray (MNRY) teave Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Ametlik veebisait: https://www.moonray.studio/ Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Ostke MNRY kohe!

Moonray (MNRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moonray (MNRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 670.57K $ 670.57K $ 670.57K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 Praegune hind: $ 0.003491 $ 0.003491 $ 0.003491 Lisateave Moonray (MNRY) hinna kohta

Moonray (MNRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moonray (MNRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNRY tokeni tokenoomikat, avastage MNRY tokeni reaalajas hinda!

Moonray (MNRY) hinna ajalugu MNRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNRY hinna ajalugu kohe!

MNRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNRY võiks suunduda? Meie MNRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MNRY tokeni hinna ennustust kohe!

