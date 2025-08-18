Moonray (MNRY) reaalajas hind on $ 0.004736. Viimase 24 tunni jooksul MNRY kaubeldud madalaim $ 0.003867 ja kõrgeim $ 0.006919 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21100218257573045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00296822894227882.
Lüliajalise tootluse osas on MNRY muutunud +2.91% viimase tunni jooksul, -17.63% 24 tunni vältel +38.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moonray (MNRY) – turuteave
Moonray praegune turukapitalisatsioon on $ 909.72K$ 700.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MNRY ringlev varu on 192.09M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.74M.
Moonray (MNRY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moonray tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00101431
-17.63%
30 päeva
$ -0.000237
-4.77%
60 päeva
$ -0.003234
-40.58%
90 päeva
$ -0.002428
-33.90%
Moonray Hinnamuutus täna
Täna registreeris MNRY muutuse $ -0.00101431 (-17.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moonray 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000237 (-4.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moonray 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNRY $ -0.003234 (-40.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moonray 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002428 (-33.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moonray (MNRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.
Moonray on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moonray investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MNRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonray kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonray ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moonray hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moonray (MNRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonray (MNRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonray nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moonray (MNRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moonray (MNRY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moonray osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moonray osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
