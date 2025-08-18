Rohkem infot MNRY

Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:45 (UTC+8)

Moonray (MNRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003867
$ 0.003867$ 0.003867
24 h madal
$ 0.006919
$ 0.006919$ 0.006919
24 h kõrge

$ 0.003867
$ 0.003867$ 0.003867

$ 0.006919
$ 0.006919$ 0.006919

$ 0.21100218257573045
$ 0.21100218257573045$ 0.21100218257573045

$ 0.00296822894227882
$ 0.00296822894227882$ 0.00296822894227882

+2.91%

-17.63%

+38.31%

+38.31%

Moonray (MNRY) reaalajas hind on $ 0.004736. Viimase 24 tunni jooksul MNRY kaubeldud madalaim $ 0.003867 ja kõrgeim $ 0.006919 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21100218257573045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00296822894227882.

Lüliajalise tootluse osas on MNRY muutunud +2.91% viimase tunni jooksul, -17.63% 24 tunni vältel +38.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moonray (MNRY) – turuteave

No.2207

$ 909.72K
$ 909.72K$ 909.72K

$ 700.39K
$ 700.39K$ 700.39K

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

192.09M
192.09M 192.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.20%

ETH

Moonray praegune turukapitalisatsioon on $ 909.72K $ 700.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MNRY ringlev varu on 192.09M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.74M.

Moonray (MNRY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moonray tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00101431-17.63%
30 päeva$ -0.000237-4.77%
60 päeva$ -0.003234-40.58%
90 päeva$ -0.002428-33.90%
Moonray Hinnamuutus täna

Täna registreeris MNRY muutuse $ -0.00101431 (-17.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moonray 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000237 (-4.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moonray 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNRY $ -0.003234 (-40.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moonray 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002428 (-33.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moonray (MNRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moonray hinnaajaloo lehte.

Mis on Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Moonray on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moonray investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MNRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonray kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonray ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moonray hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonray (MNRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonray (MNRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonray nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moonray hinna ennustust kohe!

Moonray (MNRY) tokenoomika

Moonray (MNRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moonray (MNRY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moonray osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moonray osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MNRY kohalike valuutade suhtes

Moonray ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moonray võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Moonray ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonray kohta

Kui palju on Moonray (MNRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNRY hind USD on 0.004736 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNRY/USD hind?
Praegune hind MNRY/USD on $ 0.004736. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moonray turukapitalisatsioon?
MNRY turukapitalisatsioon on $ 909.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNRY ringlev varu?
MNRY ringlev varu on 192.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNRY (ATH) hind?
MNRY saavutab ATH hinna summas 0.21100218257573045 USD.
Mis oli kõigi aegade MNRY madalaim (ATL) hind?
MNRY nägi ATL hinda summas 0.00296822894227882 USD.
Milline on MNRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNRY kauplemismaht on $ 700.39K USD.
Kas MNRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNRY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

