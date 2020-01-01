MetaMUI (MMUI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaMUI (MMUI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaMUI (MMUI) teave MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Ametlik veebisait: https://sovereignwallet.network/ Valge raamat: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.metamui.id/dashboard Ostke MMUI kohe!

MetaMUI (MMUI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaMUI (MMUI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.34M $ 31.34M $ 31.34M Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.64M $ 52.64M $ 52.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Praegune hind: $ 0.0658 $ 0.0658 $ 0.0658 Lisateave MetaMUI (MMUI) hinna kohta

MetaMUI (MMUI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaMUI (MMUI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMUI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMUI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMUI tokeni tokenoomikat, avastage MMUI tokeni reaalajas hinda!

MetaMUI (MMUI) hinna ajalugu MMUI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MMUI hinna ajalugu kohe!

MMUI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMUI võiks suunduda? Meie MMUI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMUI tokeni hinna ennustust kohe!

