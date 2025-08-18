Rohkem infot MMUI

MetaMUI hind(MMUI)

1 MMUI/USD reaalajas hind:

$0.0677
$0.0677$0.0677
+0.44%1D
USD
MetaMUI (MMUI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:02 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0656
$ 0.0656$ 0.0656
24 h madal
$ 0.0684
$ 0.0684$ 0.0684
24 h kõrge

$ 0.0656
$ 0.0656$ 0.0656

$ 0.0684
$ 0.0684$ 0.0684

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

+0.14%

+0.44%

+2.11%

+2.11%

MetaMUI (MMUI) reaalajas hind on $ 0.0677. Viimase 24 tunni jooksul MMUI kaubeldud madalaim $ 0.0656 ja kõrgeim $ 0.0684 näitab aktiivset turu volatiivsust. MMUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.96302911550904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02990363044572816.

Lüliajalise tootluse osas on MMUI muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel +2.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetaMUI (MMUI) – turuteave

No.733

$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M

$ 49.24K
$ 49.24K$ 49.24K

$ 54.16M
$ 54.16M$ 54.16M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

MetaMUI praegune turukapitalisatsioon on $ 32.24M $ 49.24K 24 tunnise kauplemismahuga. MMUI ringlev varu on 476.25M, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.16M.

MetaMUI (MMUI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MetaMUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000297+0.44%
30 päeva$ -0.0121-15.17%
60 päeva$ +0.0219+47.81%
90 päeva$ +0.0293+76.30%
MetaMUI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MMUI muutuse $ +0.000297 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MetaMUI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0121 (-15.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MetaMUI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MMUI $ +0.0219 (+47.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MetaMUI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0293 (+76.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MetaMUI (MMUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MetaMUI hinnaajaloo lehte.

Mis on MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MetaMUI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MMUI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MetaMUI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MetaMUI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MetaMUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaMUI (MMUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaMUI (MMUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaMUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetaMUI hinna ennustust kohe!

MetaMUI (MMUI) tokenoomika

MetaMUI (MMUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MetaMUI (MMUI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MetaMUI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MetaMUI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MMUI kohalike valuutade suhtes

1 MetaMUI(MMUI)/VND
1,781.5255
1 MetaMUI(MMUI)/AUD
A$0.103581
1 MetaMUI(MMUI)/GBP
0.049421
1 MetaMUI(MMUI)/EUR
0.057545
1 MetaMUI(MMUI)/USD
$0.0677
1 MetaMUI(MMUI)/MYR
RM0.285017
1 MetaMUI(MMUI)/TRY
2.761483
1 MetaMUI(MMUI)/JPY
¥9.9519
1 MetaMUI(MMUI)/ARS
ARS$87.807577
1 MetaMUI(MMUI)/RUB
5.392305
1 MetaMUI(MMUI)/INR
5.924427
1 MetaMUI(MMUI)/IDR
Rp1,091.935331
1 MetaMUI(MMUI)/KRW
94.027176
1 MetaMUI(MMUI)/PHP
3.828435
1 MetaMUI(MMUI)/EGP
￡E.3.264494
1 MetaMUI(MMUI)/BRL
R$0.36558
1 MetaMUI(MMUI)/CAD
C$0.093426
1 MetaMUI(MMUI)/BDT
8.221488
1 MetaMUI(MMUI)/NGN
103.834198
1 MetaMUI(MMUI)/UAH
2.789917
1 MetaMUI(MMUI)/VES
Bs9.1395
1 MetaMUI(MMUI)/CLP
$65.2628
1 MetaMUI(MMUI)/PKR
Rs19.178056
1 MetaMUI(MMUI)/KZT
36.653457
1 MetaMUI(MMUI)/THB
฿2.190772
1 MetaMUI(MMUI)/TWD
NT$2.033031
1 MetaMUI(MMUI)/AED
د.إ0.248459
1 MetaMUI(MMUI)/CHF
Fr0.05416
1 MetaMUI(MMUI)/HKD
HK$0.529414
1 MetaMUI(MMUI)/AMD
֏25.879002
1 MetaMUI(MMUI)/MAD
.د.م0.608623
1 MetaMUI(MMUI)/MXN
$1.268021
1 MetaMUI(MMUI)/PLN
0.245751
1 MetaMUI(MMUI)/RON
лв0.292464
1 MetaMUI(MMUI)/SEK
kr0.645858
1 MetaMUI(MMUI)/BGN
лв0.113059
1 MetaMUI(MMUI)/HUF
Ft22.85552
1 MetaMUI(MMUI)/CZK
1.416284
1 MetaMUI(MMUI)/KWD
د.ك0.0206485
1 MetaMUI(MMUI)/ILS
0.228149
1 MetaMUI(MMUI)/NOK
kr0.687832
1 MetaMUI(MMUI)/NZD
$0.113736

MetaMUI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MetaMUI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MetaMUI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaMUI kohta

Kui palju on MetaMUI (MMUI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MMUI hind USD on 0.0677 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MMUI/USD hind?
Praegune hind MMUI/USD on $ 0.0677. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetaMUI turukapitalisatsioon?
MMUI turukapitalisatsioon on $ 32.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MMUI ringlev varu?
MMUI ringlev varu on 476.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMUI (ATH) hind?
MMUI saavutab ATH hinna summas 0.96302911550904 USD.
Mis oli kõigi aegade MMUI madalaim (ATL) hind?
MMUI nägi ATL hinda summas 0.02990363044572816 USD.
Milline on MMUI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MMUI kauplemismaht on $ 49.24K USD.
Kas MMUI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MMUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMUI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:02 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

