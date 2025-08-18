MetaMUI (MMUI) reaalajas hind on $ 0.0677. Viimase 24 tunni jooksul MMUI kaubeldud madalaim $ 0.0656 ja kõrgeim $ 0.0684 näitab aktiivset turu volatiivsust. MMUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.96302911550904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02990363044572816.
Lüliajalise tootluse osas on MMUI muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel +2.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MetaMUI (MMUI) – turuteave
No.733
$ 32.24M
$ 49.24K
$ 54.16M
476.25M
800,000,000
800,000,000
59.53%
MMUI
MetaMUI praegune turukapitalisatsioon on $ 32.24M$ 49.24K 24 tunnise kauplemismahuga. MMUI ringlev varu on 476.25M, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.16M.
MetaMUI (MMUI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MetaMUI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000297
+0.44%
30 päeva
$ -0.0121
-15.17%
60 päeva
$ +0.0219
+47.81%
90 päeva
$ +0.0293
+76.30%
MetaMUI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MMUI muutuse $ +0.000297 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MetaMUI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0121 (-15.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MetaMUI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MMUI $ +0.0219 (+47.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MetaMUI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0293 (+76.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MetaMUI (MMUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
MetaMUI hinna ennustus (USD)
