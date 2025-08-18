Mis on MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaMUI kohta Kui palju on MetaMUI (MMUI) tänapäeval väärt? Reaalajas MMUI hind USD on 0.0677 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MMUI/USD hind? $ 0.0677 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MMUI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetaMUI turukapitalisatsioon? MMUI turukapitalisatsioon on $ 32.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MMUI ringlev varu? MMUI ringlev varu on 476.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMUI (ATH) hind? MMUI saavutab ATH hinna summas 0.96302911550904 USD . Mis oli kõigi aegade MMUI madalaim (ATL) hind? MMUI nägi ATL hinda summas 0.02990363044572816 USD . Milline on MMUI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MMUI kauplemismaht on $ 49.24K USD . Kas MMUI sel aastal kõrgemale ka suundub? MMUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMUI hinna ennustust

