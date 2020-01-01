MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MMOSH Pit Protocol (MMOSH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) teave MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Ametlik veebisait: https://www.mmosh.ai/ Valge raamat: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Ostke MMOSH kohe!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MMOSH Pit Protocol (MMOSH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.00K $ 113.00K $ 113.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000113 $ 0.0000113 $ 0.0000113 Lisateave MMOSH Pit Protocol (MMOSH) hinna kohta

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMOSH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMOSH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMOSH tokeni tokenoomikat, avastage MMOSH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MMOSH Kas olete huvitatud MMOSH Pit Protocol (MMOSH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MMOSH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MMOSH MEXC-ist osta!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) hinna ajalugu MMOSH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MMOSH hinna ajalugu kohe!

MMOSH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMOSH võiks suunduda? Meie MMOSH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMOSH tokeni hinna ennustust kohe!

